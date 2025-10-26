  • KHI: Clear 31.7°C
  • LHR: Clear 24.4°C
  • ISB: Clear 19.3°C
  • KHI: Clear 31.7°C
  • LHR: Clear 24.4°C
  • ISB: Clear 19.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فواد خان اور ماہرہ خان کی رومانوی فلم ’نیلو فر‘ کا میوزک متعارف

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع October 26, 2025 اپ ڈیٹ October 26, 2025 04:51pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

فواد خان اور ماہرہ خان کی آنے والی رومانوی فلم ’نیلو فر‘ کا میوزک متعارف کرادیا گیا، جس کے لیے ایک پروموشن تقریب لاہور میں منعقد ہوئی۔

اس تقریب میں فلم کا پہلا گانا ’تو میری‘ بھی پیش کیا گیا، جسے ذیشان وکی حیدر نے گنگایا ہے، جب کہ موسیقی ذیشان وکی حیدر اور شانی حیدر نے تیار کی ہے۔

تقریب کی میزبانی فواد خان اور ماہرہ خان نے کی، جنہوں نے تفریح، فیشن اور موسیقی کی صنعتوں سے آئے مہمانوں کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔

مہمانوں میں سیمی راحیل، زیب بنگش، نمیر خان، مورو، کین ڈول، ریشم کے علاوہ دیگر اداکار شامل تھے۔

نیا پیش کیا گیا گانا فلم کا جذباتی محور ہے، جو شاعری اور دھن کو ایسے عشق کی کہانی میں بُنتا ہے جو نظر اور الفاظ سے بالاتر ہے۔

فلم میں فواد خان ایک لکھاری کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے، جب کہ ماہرہ خان نیلوفر کے طور پر جلوہ گر ہونگی، ایک بصارت سے محروم مگر روشن شخصیت والی لڑکی، جس کی روح کہانی کی تعریف کرتی ہے۔

تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے فواد خان نے کہا کہ نیلو فر ایک ایسی کہانی ہے جو جذبات میں زندہ ہے اور یہ گانا اس کی دھڑکن ہے، آج کی رات اس احساس کو ان سب کے ساتھ بانٹنے کی تھی جنہوں نے فلم کے سفر پر یقین کیا۔

ماہرہ خان نے کہا کہ یہ فلم ان کے لیے بہت ذاتی معنی رکھتی ہے، آج رات جب سب نے گانے پر اتنی جذباتی ردعمل ظاہر کیا، تو انہیں یاد آیا کہ ہم نے نیلو فر کیوں بنائی، یہ عشق کی سب سے خالص اور روحانی شکل کے بارے میں ہے۔

’نیلو فر‘ کی کہانی عمار رسول نے تحریر کی ہے اور وہی اس کے ہدایتکار بھی ہیں، فلم کو اوصاف شارق نے پروڈیوس کیا ہے، جب کہ فواد خان اور حسن خالد ایگزیکٹو پروڈیوسرز کے طور پر شامل ہیں۔

فلم کی کاسٹ میں فواد خان اور ماہرہ خان کے علاوہ عتیقہ اوڈھو، بہروز سبزواری، مدیحہ امام، ثروت گیلانی، گوہر رشید، فیصل قریشی، سامعہ ممتاز، راشد فاروقی، چاند برال، سیمی راحیل، عدیل ہاشمی، حرا ترین اور نوید شہزاد سمیت دیگر معروف اداکار شامل ہیں۔

’نیلو فر‘ رواں سال 28 نومبر کو ملک بھر کے سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

2

لیاقت علی خان سے بےنظیر بھٹو تک: ’ہر سیاسی قتل کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں‘

3

استنبول: پاک-افغان مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر، کالعدم ٹی ٹی پی کی نئی آباد کاری کی پیشکش مسترد

4

حکومت نے 2 سرکاری ادارے تحلیل کرنے کا فیصلہ کرلیا

5

ماورائے عدالت قتل آئین اور بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، جسٹس اطہر من اللہ

6

افغانستان کا چترال سے نکلنے والے دریائے کنڑ پر ڈیم تعمیر کرنے کا اعلان

7

شوہر سے علیحدگی سے متعلق پوچھا جا رہا ہے، فرح یوسف

8

مصر میں جلا وطن کیے گئے فلسطینیوں کی آبادکاری کیلئے پاکستان بھی آپشن میں شامل

کارٹون

کارٹون : 26 اکتوبر 2025
کارٹون : 25 اکتوبر 2025