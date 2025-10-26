فواد خان اور ماہرہ خان کی رومانوی فلم ’نیلو فر‘ کا میوزک متعارف
فواد خان اور ماہرہ خان کی آنے والی رومانوی فلم ’نیلو فر‘ کا میوزک متعارف کرادیا گیا، جس کے لیے ایک پروموشن تقریب لاہور میں منعقد ہوئی۔
اس تقریب میں فلم کا پہلا گانا ’تو میری‘ بھی پیش کیا گیا، جسے ذیشان وکی حیدر نے گنگایا ہے، جب کہ موسیقی ذیشان وکی حیدر اور شانی حیدر نے تیار کی ہے۔
تقریب کی میزبانی فواد خان اور ماہرہ خان نے کی، جنہوں نے تفریح، فیشن اور موسیقی کی صنعتوں سے آئے مہمانوں کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔
مہمانوں میں سیمی راحیل، زیب بنگش، نمیر خان، مورو، کین ڈول، ریشم کے علاوہ دیگر اداکار شامل تھے۔
نیا پیش کیا گیا گانا فلم کا جذباتی محور ہے، جو شاعری اور دھن کو ایسے عشق کی کہانی میں بُنتا ہے جو نظر اور الفاظ سے بالاتر ہے۔
فلم میں فواد خان ایک لکھاری کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے، جب کہ ماہرہ خان نیلوفر کے طور پر جلوہ گر ہونگی، ایک بصارت سے محروم مگر روشن شخصیت والی لڑکی، جس کی روح کہانی کی تعریف کرتی ہے۔
تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے فواد خان نے کہا کہ نیلو فر ایک ایسی کہانی ہے جو جذبات میں زندہ ہے اور یہ گانا اس کی دھڑکن ہے، آج کی رات اس احساس کو ان سب کے ساتھ بانٹنے کی تھی جنہوں نے فلم کے سفر پر یقین کیا۔
ماہرہ خان نے کہا کہ یہ فلم ان کے لیے بہت ذاتی معنی رکھتی ہے، آج رات جب سب نے گانے پر اتنی جذباتی ردعمل ظاہر کیا، تو انہیں یاد آیا کہ ہم نے نیلو فر کیوں بنائی، یہ عشق کی سب سے خالص اور روحانی شکل کے بارے میں ہے۔
’نیلو فر‘ کی کہانی عمار رسول نے تحریر کی ہے اور وہی اس کے ہدایتکار بھی ہیں، فلم کو اوصاف شارق نے پروڈیوس کیا ہے، جب کہ فواد خان اور حسن خالد ایگزیکٹو پروڈیوسرز کے طور پر شامل ہیں۔
فلم کی کاسٹ میں فواد خان اور ماہرہ خان کے علاوہ عتیقہ اوڈھو، بہروز سبزواری، مدیحہ امام، ثروت گیلانی، گوہر رشید، فیصل قریشی، سامعہ ممتاز، راشد فاروقی، چاند برال، سیمی راحیل، عدیل ہاشمی، حرا ترین اور نوید شہزاد سمیت دیگر معروف اداکار شامل ہیں۔
’نیلو فر‘ رواں سال 28 نومبر کو ملک بھر کے سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی۔