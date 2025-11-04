نائب وزیراعظم نے پاکستان کی پہلی گوگل کروم بُک اسمبلی لائن کا افتتاح کر دیا
نائب وزیرِ اعظم اور وزیر خارجہ اسحٰق ڈار نے منگل کے روز پاکستان کی پہلی گوگل کروم بُک اسمبلی لائن کا افتتاح کیا اور اسے ایک ’تاریخی سنگِ میل‘ قرار دیا، جس سے ڈیجیٹل آلات کی رسائی عام شہریوں کے لیے مزید آسان ہو جائے گی۔
اسلام آباد میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحٰق ڈار نے کہا کہ آج ہم ایک تاریخی موقع کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جب ہم گوگل اور پاکستان کے درمیان بیش قیمت شراکت داری کا جشن منا رہے ہیں۔
انہوں نے اس اقدام کو ’ملک کی ڈیجیٹل تبدیلی کا ایک فیصلہ کن لمحہ‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کروم بُک کی مقامی اسمبلی سے ڈیجیٹل ٹولز تک رسائی خاص طور پر تعلیمی شعبے میں سستی اور جامع ہو جائے گی۔
اسحٰق ڈار نے کہا کہ اسمبلی لائن کے قیام کی بڑی اقتصادی اہمیت ہے، کیونکہ یہ روزگار کے مواقع، سپلائی چین کی ترقی اور مستقبل کی ٹیکنالوجی برآمدات کی بنیاد رکھتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ایک اسٹریٹجک مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) کے تحت گوگل اور پاکستان ملک بھر میں ایک لاکھ ڈیولپرز کی تربیت کے لیے تعاون کریں گے اور گیمنگ اور اسٹارٹ اَپ صنعتوں کے لیے خصوصی پروگرامز تیار کیے جائیں گے۔
اسحٰق ڈار نے کہا کہ ہم مل کر مقامی سطح پر مصنوعی ذہانت (اے آئی) پر مبنی حل بھی متعارف کرائیں گے، جیسے پبلک سیفٹی کے لیے اینڈرائیڈ سروسز، اور ایک لاکھ گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس فراہم کیے جائیں گے تاکہ پاکستانیوں کو عالمی معیار کی ڈیجیٹل تربیت اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مہارتیں حاصل ہو سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ گوگل کا پاکستان میں اپنا دفتر قائم کرنا صرف علامتی نہیں بلکہ قومی فخر کا لمحہ اور پاکستان کی ڈیجیٹل صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ڈیجیٹل معیشت، اختراعی نظام اور عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے ایک اسٹریٹجک سنگِ میل ہے۔
نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ گوگل کی مقامی موجودگی سے وہ پاکستان کے ڈیولپرز، اسٹارٹ اَپس اور کاروباری ماہرین کے زیادہ قریب آجائے گا، جس سے براہِ راست تعاون، استعداد میں اضافہ اور عالمی پلیٹ فارمز تک بہتر رسائی ممکن ہوگی۔
اپنے خطاب میں انہوں نے وزیرِ دفاعی پیداوار محمد رضا حیات اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل (ایس آئی ایف سی) کے نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کی کوششوں کو بھی سراہا۔
ڈیجیٹل ترقی کو تیزی سے بڑھائیں گے، شزا فاطمہ
وفاقی وزیر برائے آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کروم بُک اسمبلی لائن کے آغاز کو ایک انقلابی قدم قرار دیا۔
ریڈیو پاکستان کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ اور تعلیم کو ایک ساتھ لاتا ہے۔
شزا فاطمہ نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔
یاد رہے کہ جون 2024 میں گوگل فار ایجوکیشن کے ملکی شراکت دار ٹیک ویلی (ٹیک ویلی)، نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن (این آر ٹی سی)، اور آسٹریلیا کی کمپنی الائیڈ نے خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں گوگل کروم بُک اسمبلی لائن قائم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔
گزشتہ روز ٹیک ویلی کے سربراہ کیون کیلِس کی قیادت میں ایک وفد نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں ملاقات کی تھی، اور پنجاب میں گوگل کروم بُک مینوفیکچرنگ فیکٹری کے قیام کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی، تاکہ ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیم اور مقامی آئی ٹی انفرااسٹرکچر کو فروغ دیا جا سکے۔