پہلا ون ڈے: پاکستان کے خلاف جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری
فیصل آباد میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوگئی، پہلے ون ڈن میں پاکستان کی دعوت پر جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے۔
فیصل آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں شاہین شاہ آفریدی نے ٹاس جیت کر مہمان ٹیم کو بلے بازی کی دعوت دی۔
جنوبی افریقہ کی جانب سے سینیتمبا قیشیلے پہلا ایک روزہ میچ کھیل رہے ہیں، جو ممکنہ طور پر ڈیوالڈ بریوس کی انجری کے باعث ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ اوپنر لوان-ڈرے پریٹوریئس بھی اپنا پہلا ایک روزہ میچ کھیل رہے ہیں۔
پاکستانی ٹیم:
پاکستانی پلیئنگ الیون فخر زمان، صائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان (وکٹ کیپر)، سلمان آغا، حسین طلعت، حسن نواز، محمد نواز، شاہین شاہ آفریدی (کپتان)، نسیم شاہ اور ابرار احمد پر مشتمل ہے۔
جنوبی افریقی ٹیم:
مہمان ٹیم کوئنٹن ڈی کوک (وکٹ کیپر)، لوان-ڈرے پریٹوریئس، ٹونی ڈی زورزی، میتھیو بریٹزکے (کپتان)، سینیتمبا قیشیلے، ڈونووین فریرا، جارج لنڈے، کاربن بوش، بیورن فورٹین، لنگی انگیڈی اور لیزاد ولیمزپر مشتمل ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز ایک ایک سے برابر رہی تھی جبکہ ٹی 20 سیریز میں پاکستان نے 1-2 سے کامیابی حاصل کی تھی۔