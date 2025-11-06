  • KHI: Clear 22.3°C
بلوچستان میں 30 روز کیلئے دفعہ 144 نافذ، اسلحہ کی نمائش، جلسوں، دھرنوں پر پابندی ہوگی

عبداللہ زہریشائع 06 نومبر 2025 08:36pm
حکومت بلوچستان نے صوبے بھر میں 30 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی، جس کے تحت اسلحہ کی نمائش، جلسے جلوس، دھرنوں اور 5 سے زائد افراد کا اکھٹے گھومنے پر پابندی ہوگی۔

تفصیلات کے مطابق حکومت بلوچستان نے صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے 30 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کردی۔

سرکاری نوٹی فکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے تحت صوبے میں اسلحہ کی نمائش، جلسے جلوس، دھرنے اور پانچ سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہوگی۔

حکومت کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

