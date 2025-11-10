دھرمیندر کی طبیعت ناساز، ہسپتال داخل
بولی وڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر کی طبیعت ناساز ہونے پر انہیں ہسپتال داخل کرادیا گیا، جہاں انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کرنے کی خبریں بھی ہیں۔
بھارتی نشریاتی ادارے ’ٹائمز ناؤ‘ کے مطابق دھرمیندر گزشتہ ایک ہفتے سے ہسپتال داخل تھے، جہاں ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی، جس کے بعد انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کردیا گیا۔
شوبز ویب سائٹ ’زوم‘ نے بھی بتایا کہ دھرمیندر کو سانس لینے میں مشکل کے بعد وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا۔
دوسری جانب شوبز ویب سائٹ ’مسالہ‘ نے اپنی رپورٹ میں دھرمیندر کے اہل خانہ کا ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اداکار کو وینٹی لیٹر پر منتقل کرنے کی خبریں جعلی ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ دھرمیندر گزشتہ ایک ہفتے سے مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی کے کینڈی بریچ ہسپتال میں داخل ہیں، جہاں ان کی طبعیت خراب ہونے پر انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کیے جانے کی خبریں ہیں۔
رپورٹ کے مطابق دھرمیندر کے بیٹے اداکار سنی دیول کے انتہائی قریبی ذرائع نے لیجنڈری اداکار کو وینٹی لیٹر پر منتقل کرنے کی خبروں کو جھوٹا قرار دیا۔
اداکار کے خاندانی ذرائع نے تسلیم کیا کہ دھرمیندر خرابی صحت کی وجہ سے ایک ہفتے سے ہسپتال میں ہی ہیں لیکن انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔
دھرمیندر کو ماضی میں بھی مختلف اوقات میں ہسپتال داخل کرایا جاتا رہا ہے، زائد العمری کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں مشکل سمیت دوسرے مسائل ہوتے رہے ہیں۔
دھرمیندر کی عمر 89 برس ہے اور ان کا شکار بولی وڈ کے لیجنڈری اداکاروں میں ہوتا ہے، ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بولی وڈ کا حصہ ہیں۔
اداکار کا اصل نام دھرمیندر کیول کرشن دیول ہے، وہ 8 دسمبر 1935 کو نصرالی، ضلع لدھیانہ، بھارتی پنجاب میں پیدا ہوئے۔
انہوں نے آبائی گاؤں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1952 میں پھگواڑہ سے میٹرک کیا، پنجاب یونیورسٹی، چندی گڑھ سے وابستہ رام گڑھیا کالج، پھگواڑہ سے مزید تعلیم حاصل کی۔
دھرمیندر نے 1960 میں فلم دل بھی تیرا ہم بھی تیرے سے اداکاری کا آغاز کیا، ان کا شمار 70 اور 80 کے مقبول ترین اداکاروں میں ہوتا ہے، انہوں نے 300 سے زائد فلموں میں کام کیا۔
دھرمیندر نے دو شادیاں کیں، پہلی شادی 1954 میں (19 سال کی عمر میں) پرکاش کور سے کی۔
اداکار نے دوسری شادی 1980 میں ہیما مالنی سے شادی کی۔ (اس وقت پہلی شادی موجود تھی، جس کی وجہ سے تنازع بھی ہوا۔
دوسری شادی کرنے پر ان کے حوالے سے افواہیں تھیں کہ شادی کے لیے انہوں نے اسلام بھی قبول کیا لیکن 2004 میں دھرمیندر نے کہا کہ وہ ہندو ہی ہیں۔