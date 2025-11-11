  • KHI: Clear 23.4°C
اسپاٹیفائی کا نیا فیچر، اب گانے براہِ راست واٹس ایپ اسٹیٹس پر شیئر کرانا ممکن ہوگیا

ویب ڈیسکشائع 11 نومبر 2025 06:53pm
—فوٹو: اسپاٹیفائی

مقبول میوزک اسٹریمنگ سروس اسپاٹیفائی نے نیا فیچر متعارف کروا دیا۔

ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق اسپاٹیفائی نے نئے فیچر کا اعلان کیا ہے، جس کے ذریعے اینڈرائیڈ صارفین اپنی پسندیدہ گانے، البم، پلے لسٹ یا پوڈکاسٹس کو براہِ راست واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر شیئر کرسکیں گے۔

اب جب بھی صارفین اسپاٹیفائی پر کوئی ٹریک، البم یا پلے لسٹ چلائیں گے، تو شیئر کے آپشن سے واٹس ایپ کو منتخب کر کے اسے اسٹیٹس پر پوسٹ کیا جا سکتا ہے۔

اسٹیٹس میں پوسٹ ہونے والا مواد ایک خوبصورت کارڈ کی شکل میں دکھائی دے گا، جس میں گانے کا کور آرٹ، عنوان اور آرٹسٹ کا نام شامل ہوگا۔

اس کے علاوہ، اسٹیٹس دیکھنے والوں کے لیے ایک مختصر آڈیو پریویو بھی دستیاب ہوگا اور ’اوپن ان اسپاٹیفائی‘ کا بٹن بھی موجود ہوگا، جس پر کلک کرنے سے وہ براہِ راست اسپاٹیفائی ایپ میں جا سکتے ہیں۔

اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے صارفین کو اسپاٹیفائی کی ایپ کھولنی ہوگی اور وہ گانا، البم یا پلے لسٹ منتخب کریں جو وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔

اس کے بعد شیئر کا آئیکن دبائیں، واٹس ایپ کا انتخاب کریں اور اسے اسٹیٹس پر پوسٹ کریں، جس کے بعد منتخب کردہ اسپاٹیفائی مواد واٹس ایپ اسٹیٹس پر دکھائی دے گا۔

فی الحال یہ فیچر صرف اینڈرائیڈ صارفین کے لیے دستیاب ہے، مگر امکان ہے کہ جلد ہی یہ آئی او ایس صارفین کے لیے بھی جاری کردیا جائے۔

اگر ابھی صارفین کو یہ آپشن اینڈرائیڈ میں نظر نہیں آ رہا، تو انہیں پہلے گوگل پلے اسٹور سے اسپاٹیفائی ایپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا، پھر یہ آپشن دستیاب ہو جائے گا۔

