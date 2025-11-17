بڑی کمی کے بعد سونے کی قیمتوں میں استحکام
ملک بھر میں سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4 لاکھ 30 ہزار 662روپے پر مستحکم رہی۔
سرکاری خبر رساں ادارے ’اے پی پی‘ نے رپورٹ کیا کہ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4 لاکھ 30 ہزار 662روپے پر مستحکم رہی۔
24 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 69 ہزار 223 روپے پر برقرار رہی جبکہ 22 قیراط 10 گرام سونے کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 38 ہزار 466 روپے پر برقرار رہی۔
آل سندھ صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن نے رپورٹ کیا کہ فی تولہ چاندی کی قیمت 55 روپے اضافے کے بعد 5 ہزار 368 روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت 47 روپے اضافے کے بعد 4 ہزار 602 روپے ہو گئی۔
ایسوسی ایشن نے رپورٹ کیا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 4 ہزار 83 ڈالر پر مستحکم رہی۔