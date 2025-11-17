  • KHI: Clear 21.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 13.7°C
  • ISB: Clear 13°C
  • KHI: Clear 21.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 13.7°C
  • ISB: Clear 13°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بڑی کمی کے بعد سونے کی قیمتوں میں استحکام

ویب ڈیسکشائع 17 نومبر 2025 07:59pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

ملک بھر میں سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4 لاکھ 30 ہزار 662روپے پر مستحکم رہی۔

سرکاری خبر رساں ادارے ’اے پی پی‘ نے رپورٹ کیا کہ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4 لاکھ 30 ہزار 662روپے پر مستحکم رہی۔

24 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 69 ہزار 223 روپے پر برقرار رہی جبکہ 22 قیراط 10 گرام سونے کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 38 ہزار 466 روپے پر برقرار رہی۔

آل سندھ صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن نے رپورٹ کیا کہ فی تولہ چاندی کی قیمت 55 روپے اضافے کے بعد 5 ہزار 368 روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت 47 روپے اضافے کے بعد 4 ہزار 602 روپے ہو گئی۔

ایسوسی ایشن نے رپورٹ کیا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 4 ہزار 83 ڈالر پر مستحکم رہی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

2

خودکش بمبار نے اسلام آباد کچہری سے قبل ایک اور مقام پر حملے کی کوشش کی، تحقیقات میں انکشاف

3

مسلمان سے شادی کرنے والی خاتون سکھ یاتری کو واپس بھارت بھیجے جانے کا امکان

4

قومی ترانے کی بے ادبی، ملک مخالف نعرے، گومل یونیورسٹی کے متعدد طلبہ فارغ

5

جن کے اکسانے پر داماد ریپ کرتا ہے، ساس نے مقدمہ درج کرادیا

6

وینزویلا میں فوجی کارروائی کرنے کیلئے اپنا فیصلہ کرچکا ہوں، ٹرمپ

7

اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی خرید و فروخت پر پابندیاں بڑھادیں

8

جنگ مسلط کرنےوالوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا، فیلڈ مارشل

کارٹون

کارٹون : 17 نومبر 2025
کارٹون : 16 نومبر 2025