بنگلہ دیش نے ’کبھی میں، کبھی تم‘ کی کاپی ڈراما ’یہ ہماری ہی کہانی ہے‘ بنا ڈالا
پاکستان کے سال 2024 کے سپر ہٹ ڈرامے ’کبھی میں، کبھی تم‘ کی کہانی کو کاپی کرکے بنگلہ دیش کے ڈراما سازوں نے ’یہ ہماری ہی کہانی ہے‘ بنا ڈالا۔
’کبھی میں، کبھی تم‘ ڈرامے کو جولائی سے نمبر 2024 تک اے آر وائے ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا، جس میں ہانیہ عامر، فہد مصطفیٰ، عریج چوہدری، عماد عرفانی اور نعیمہ بٹ نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔
ڈرامے میں فہد مصطفیٰ اور عماد عرفانی نے بھائی کے کردار ادا کیے تھے، ان کے والدین کا کردار بشریٰ انصاری اور جاوید شیخ نے ادا کیا تھا۔
ڈرامے کو کہانی اور کرداروں کی وجہ سے کافی پسند کیا گیا تھا، ڈراما نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت اور بنگلہ دیش سمیت دیگر پڑوسی ممالک میں بھی پسند کیا گیا تھا۔
اچھی کہانی کی وجہ سے اب بنگلہ دیش کے ڈراما سازوں نے ’کبھی میں کبھی تم‘ کی کہانی کو کاپی کرکے بنگلہ زبان میں ڈراما بنا ڈالا۔
بنگالی زبان میں (Eta Amaderi Golpo) یعنی ’یہ ہماری ہی کہانی ہے‘ نام سے ڈراما بنایا گیا ہے، جس میں کردار بھی پاکستانی ڈرامے کی طرح رکھے گئے ہیں۔
بنگلہ دیشی ڈرامے کی کہانی کو بھی پاکستانی ڈرامے کی کہانی کی طرز پر پیش کیا گیا ہے اور اس میں مقبول اداکاروں کو کاسٹ کیا گیا ہے۔
ڈرامے کو مقامی شائقین کی جانب سے پسند کیا جا رہا ہے، تاہم شائقین ڈرامے کو ہو بہو پاکستانی ڈرامے کی کاپی بھی قرار دیتے دکھائی دیے۔