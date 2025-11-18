ضروری نہیں کہ ہر شخص میرے بارے میں اچھی بات کرے، فواد خان کا تنقید پر ردعمل
اداکار و گلوکار فواد خان نے پاکستان آئیڈل کے ججز پینل میں اپنی شمولیت پر تنقید کے حوالے سے کہا کہ ہر کسی کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے اور ضروری نہیں کہ ہر شخص ان کے بارے میں اچھی بات کرے۔
فواد خان نے حال ہی میں نکتا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔
اداکار نے ماہرہ خان کے ساتھ دوبارہ کام کرنے کے تجربے کے بارے میں بتایا کہ ہم نے کافی عرصے کے بعد دوبارہ کام کیا اور اس دوران ہم دونوں کافی سمجھدار ہو گئے ہیں کیونکہ اس دوران ہم دیگر پروجیکٹس کا حصہ تھے۔
ان کے مطابق یہ تجربات فلم ’نیلوفر‘ کی شوٹنگ کے دوران کافی مددگار ثابت ہوئے اور دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کی بنیاد مضبوط ہوئی، جس کی وجہ سے یہ تجربہ خوشگوار رہا۔
اداکار نے مزید کہا کہ انہوں نے فلم ’نیلوفر‘ کی پیشکش بہروز سبزواری اور عتیقہ اوڈھو کو کرتے وقت کہا تھا کہ وہ دونوں اس فلم کے لیے بہت بڑے ہیں، لیکن اگر وہ اس کا حصہ بن گئے تو اس فلم کو چار چاند لگ جائیں گے۔
ان دنوں فواد خان ملک کے سب سے بڑے موسیقی کے مقابلے ’پاکستان آئیڈل‘ کے ججز پینل کا حصہ ہیں، اس حوالے سے مختلف حلقوں میں کافی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ کی جانب سے فواد خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جب کہ بعض کی جانب سے ان کے حق میں بات کی جا رہی ہے۔
فواد خان نے اس بارے میں کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ صرف اداکاری ہی کرتے ہیں اور انہیں گلوکاری نہیں آتی تو یہ ان کی رائے ہے اور ہر کسی کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں کسی کو دوسرے شخص کی کوئی چیز اچھی بھی لگ سکتی ہے اور کوئی چیز بری بھی، یہ ہر کسی کی ذاتی رائے ہے۔