ای سی سی نے ملکی سلامتی اور دفاع سے متعلق اربوں روپے کی گرانٹس کی منظوری دیدی
اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے منگل کے روز پاکستان کی سلامتی اور دفاع سے متعلق گرانٹس کی منظوری دے دی۔
وزارتِ خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق وفاقی وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب نے ای سی سی کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں وفاقی وزرا، وزیرِ اعظم کے معاونینِ خصوصی، سیکریٹریز اور متعلقہ شعبوں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔
اعلامیے میں کہا گیا کہ ای سی سی نے پاکستان کے سیکیورٹی فریم ورک، دفاعی صلاحیتوں، غذائی تحفظ اور پیٹرولیم سیکٹر کے آپریشنز کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد اسٹریٹجک گرانٹس اور اصلاحات کی منظوری دی۔
وزارت کے مطابق 10 کروڑ 3 لاکھ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ وفاقی سول آرمڈ فورسز کے استعمال میں آنے والے دفاعی آلات کی مرمت کے لیے منظور کی گئی۔
اسی طرح 84 کروڑ 15 لاکھ 60 ہزار روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ بارڈر مینجمنٹ میں بہتری، اندرونی سیکیورٹی، اور امن و امان کے لیے منظور کی گئی، مزید برآں دفاعی سروسز کے منصوبوں کے لیے 50 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی گئی۔
ای سی سی نے پاکستان ایگریکلچر اسٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن کو ختم کرنے کا عمل آگے بڑھانے کے لیے ایک نئی خصوصی کمپنی (اسپیشل پرپز وہیکل) قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا، جس کا ابتدائی ادا شدہ سرمایہ 10 لاکھ روپے ہوگا۔
اس کے علاوہ ’آف شور تیل و گیس کی تلاش میں غیر ملکی شرکت کی حوصلہ افزائی کے اقدامات، بشمول لائسنس میں توسیع اور ورکنگ انٹرسٹ کی الاٹمنٹ‘ کی بھی منظوری دی گئی۔