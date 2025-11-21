  • KHI: Clear 27.8°C
  • LHR: Clear 20.8°C
  • ISB: Clear 19.4°C
  • KHI: Clear 27.8°C
  • LHR: Clear 20.8°C
  • ISB: Clear 19.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ملک بھر میں ریلوے کی زمینوں پر قبضوں کی دستاویزات سامنے آگئیں

عمید علیشائع 21 نومبر 2025 03:20pm
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس 7 جون کو پاکستان ریلوے کی 2019-20 کی آڈٹ رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے ہوا تھا—فائل فوٹو: آن لائن
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس 7 جون کو پاکستان ریلوے کی 2019-20 کی آڈٹ رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے ہوا تھا—فائل فوٹو: آن لائن

ملک بھر میں ریلوے کی زمین پر قبضوں کا سلسلہ جاری ہے، ریلوے کی 12 ہزار 500 ایکڑ اراضی پر افراد اور ادارے قابض ہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق ملک بھر میں پاکستان ریلوے کی ملکیت اراضی اور قبضہ شدہ اراضی کے سرکاری اعدادوشمار کی تفصیل سامنے آگئی۔

سرکاری دستاویزات کے مطابق ملک بھر میں 8.5 ہزار ایکڑ ریلوے زمین پر نجی ادارے و افراد قابض ہیں جب کہ ریلوے کی 4 ہزار ایکڑ زمین پر سرکاری ادارے قابض ہیں۔

دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر ملک بھر میں ریلوے کی 12.5 ہزار ایکڑ زمین پر غیرقانونی قبضہ ہے، ملک بھر میں ریلوے کی کل ملکیت 168.9 ہزار ایکڑ زمین ہے۔

اسلام آباد میں ریلوے کے پاس 1.1 ہزار ایکڑ زمین ملکیت ہے، پنجاب میں ریلوے کی ملکیت 91.6 ہزار ایکڑ زمین ہے، سندھ میں ریلوے کی ملکیت 38.7 ہزار ایکڑ زمین ہے جب کہ بلوچستان میں ریلوے کے پاس 9 ہزار ایکڑ زمین ملکیت ہے اور خیبرپختونخوا میں ریلوے کے پاس 28.4 ہزار ایکڑ زمین ہے۔

اسی طرح، پنجاب میں ریلوے کی 5.6 ہزار ایکڑ زمین پر قبضہ ہے، سندھ میں ریلوے کی 5 ہزار ایکڑ زمین پر قبضہ ہے جب کہ بلوچستان میں 1 ہزار ایکڑ اور خیبرپختونخوا میں 0.7 ہزار ایکڑ ریلوے زمین پر قبضہ ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

2

سپریم کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث، اجتماعی استعفے کی تجویز پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا

3

الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کے ہری پور ضمنی انتخاب سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان کا نوٹس لے لیا

4

سعودی عرب کو اسرائیل کے مقابلے میں کم تر درجے کے ایف 35 جنگی طیارے دیے جائیں گے، امریکی حکام

5

4 روزہ جنگ میں پاکستان بھارت پر فاتح رہا، امریکی کانگریس میں رپورٹ جمع

6

ٹی ٹی پی وسطی اور جنوبی ایشیا کیلئے سنگین خطرہ، عبوری افغان حکام سے تعاون حاصل کررہی ہے، ڈنمارک

7

ڈراما ’کیس نمبر 9‘ کے یوٹیوب ورژن سے 26ویں آئینی ترمیم اور جسٹس منصور علی شاہ کا سین حذف

8

ایک صدی تک سپر اسٹار، 200 سال تک زندہ رہوں گا، شاہ رخ خان

کارٹون

کارٹون : 21 نومبر 2025
کارٹون : 20 نومبر 2025