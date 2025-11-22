پاکستان میں نئی انٹرنیٹ کیبل بچھا دی گئی، کنیکٹیویٹی میں بہتری آئے گی

پاکستان میں نئی انٹرنیٹ کیبل بچھا دی گئی، کنیکٹیویٹی میں بہتری آئے گی
پاکستان نے جنوب مشرقی ایشیا–مشرقِ وسطیٰ–مغربی یورپ (SEA-ME-WE) 6 سب میرین کیبل سسٹم کی تعیناتی کے ساتھ اپنے عالمی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کو مضبوط کیا ہے۔
وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق یہ 19 ہزار 200 کلومیٹر اعلیٰ صلاحیت کا فائبر نیٹ ورک ہے، جو پاکستان کو سنگاپور اور فرانس کے درمیان ممالک سے جوڑتا ہے۔
مزید بتایا کہ مجموعی صلاحیت کے 100 ٹی بی پی ایس سے زیادہ کی پیشکش کرتے ہوئے، یہ کیبل جنوب مشرقی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور مغربی یورپ کے درمیان سب سے کم تاخیر والے راستوں میں سے ایک فراہم کرے گا۔
وزارت آئی ٹی سے جاری بیان کے مطابق کنسورشیم میں ٹرانس ورلڈ ایسوسی ایٹس (پاکستان)، بنگلہ دیش سب میرین کیبل کمپنی، بھارتی ایئرٹیل، دھیراگو، جبوتی ٹیلی کام، موبیلی، اورنج، سنگٹیل، سری لنکا ٹیلی کام، ٹیلی کام مصر، ٹیلی کام ملائیشیا، اور ٹیلن شامل ہیں۔
بیان میں مزید بتایا گیا کہ SEA-ME-WE 6 میں فائبر کے جوڑے اور پچھلے SEA-ME-WE سسٹمز کی صلاحیت سے دوگنا زیادہ خصوصیات ہیں، جو ٹرانس مصر متنوع جغرافیائی کراسنگ اور لینڈنگ پوائنٹس کے ذریعے ہائی ٹریفک ایشیا-یورپ کے راستوں پر ریزیلینٹ اور تنوع کو بڑھاتا ہے۔
یہ نظام تیزی سے اسکیل ایبلٹی، بہتر فالٹ پروٹیکشن اور حصہ لینے والے سروس فراہم کنندگان کے لیے نیٹ ورک کی ملکیت کی کل لاگت میں کمی کے قابل بناتا ہے جبکہ عالمی انٹرنیٹ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ضروری نئی اضافی صلاحیت کا اضافہ کرتا ہے۔
اس شمولیت کے تحت پاکستان کے لیے کل 13.2 ٹی بی پی ایس مختص کیا گیا ہے جس میں 4 ٹی بی پی ایس کو فوری طور پر فعال کیا جا رہا ہے جس کا مقصد ملک کی بین الاقوامی بینڈوڈتھ کی صلاحیت کو بڑھانا اور کلاؤڈ سروسز، ڈیٹا سینٹرز، فنٹیک، ای کامرس، اسٹریمنگ، اور وسیع تر ڈیجیٹل معیشت کے لیے سپورٹ کو بڑھانا ہے۔