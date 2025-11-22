قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں پر ضمنی انتخابات کل ہوں گے
قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں پر ضمنی انتخابات کل بروزاتوار ہوں گے، پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے سے جاری رہے گی، پولنگ عملے کو بیلٹ پیپر ز سمیت انتخابی مواد حوالے کردیا گیا ہے۔
سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کے حلقوں این اے 18 ہری پور، این اے 129 لاہور، این اے 143 ساہیوال، این اے 185 ڈی جی خان، این اے 96 فیصل آباد اور این اے 104 فیصل آباد میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔
صوبائی اسمبلی کے حلقوں پی پی 98، پی پی 115 اور پی پی 116، پی پی 73 سرگودھا، پی پی 87 میانوالی، پی پی 203 ساہیوال اور پی پی 269 مظفرگڑھ میں میں رائے دہندگان ووٹ ڈالیں گے ۔
الیکشن کمیشن نے انتخابی ڈیوٹی کے دوران پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا، پولیس پہلی ،سول آرمڈ فورسز دوسری اور پاک فوج تیسری رسپانڈر ہوگی، فوج انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر تعینات ہوگی۔
سیکیورٹی انتظامات مکمل
ادھر، اے پی پی کےمطابق انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ضمنی انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔
ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا کہ ضمنی انتخابات کی سیکیورٹی کے فرائض کی انجام دہی کے لیے 20 ہزار سے زائد پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔
آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پنجاب پولیس ووٹرز کو پرامن اور محفوظ ماحول فراہم کرے گی تاکہ عوام بلا خوف و خطر اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق، دفعہ 144 اور اسلحہ پابندی کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔
آئی جی پنجاب نے کہا کہ صوبے بھر کے 939 مردانہ، 889 زنانہ اور 964 جوائنٹ پولنگ اسٹیشنز پر پولیس فورس تعینات ہے، جبکہ مجموعی طور پر 2792 پولنگ اسٹیشنز میں سے 408 کو انتہائی حساس اور 1032 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔
انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں اور پولنگ کے عمل کی لمحہ بہ لمحہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ سیکورٹی کی نگرانی سنٹرل پولیس آفس، سیف سٹیز اتھارٹی اور اضلاع کے کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ رومز سے کی جائے گی۔
آئی جی پنجاب نے کہا کہ پولیس فورس پراعتماد ہے اور انشا اللہ ضمنی انتخابات کا انعقاد پرامن ماحول میں یقینی بنائیں گے، متعلقہ اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد سکیورٹی، لاجسٹکس، کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن پلان ترتیب دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اداروں کی معاونت سے دہشت گرد، شرپسند اور ملک دشمن عناصر کی ہر بزدلانہ کوشش کو بری طرح ناکام بنائیں گے۔پنجاب کانسٹیبلری، پی ایچ پی، ایلیٹ فورس، ایس پی یو، اور ٹریننگ برانچ کے اہلکار بھی الیکشن ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے، جبکہ لیڈیز پولنگ اسٹیشنز اور بوتھ پر خواتین پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گی۔ ضمنی انتخابات کے دوران پنجاب پولیس کو رینجرز اور پاک فوج کی مکمل معاونت بھی حاصل ہے۔
ڈولفن اسکواڈ، سپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی سمیت تمام فارمیشنز کو الیکشن سیکیورٹی پلان میں شامل کیا گیا ہے۔