  • KHI: Clear 25.1°C
  • LHR: Clear 18.5°C
  • ISB: Clear 12.9°C
  • KHI: Clear 25.1°C
  • LHR: Clear 18.5°C
  • ISB: Clear 12.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’ٹچ بٹن‘ دوبارہ بنانے کا موقع ملا تو پرانی کاسٹ کے ساتھ کام نہیں کروں گا، فرحان سعید

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 23 نومبر 2025 02:33pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

اداکار و گلوکار فرحان سعید نے کہا کہ اگر انہیں فلم ’ٹچ بٹن‘ دوبارہ بنانے کا موقع ملا تو وہ پرانی کاسٹ کے ساتھ دوبارہ کام نہیں کریں گے۔

فرحان سعید نے حال ہی میں احمد علی بٹ کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے کیریئر اور فلمی تجربات کے بارے میں کھل کر گفتگو کی۔

فلم ’ٹچ بٹن‘ کی شوٹنگ 2018 میں شروع ہوئی تھی اور اسے 2019 کے اختتام تک ریلیز کرنے کا امکان تھا، لیکن متعدد مسائل کے باعث فلم ریلیز میں تاخیر کا شکار رہی، اس کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، سونیا حسین، فیروز خان اور ایمان علی شامل تھے۔

فلم کو طویل تاخیر کے بعد نومبر 2022 میں ریلیز کیا گیا، تاہم باکس آفس پر یہ کامیاب نہیں ہوسکی۔

اس بارے میں بات کرتے ہوئے فرحان سعید نے کہا کہ جب آپ کسی پروجیکٹ سے جڑ جاتے ہیں اور ٹیم کے لوگ مخلص نہ ہوں یا مسائل پیدا ہوں تو پروجیکٹ ناکام ہو جاتا ہے اور فلم کی کاسٹنگ بھی صحیح نہیں تھی۔

’ٹچ بٹن‘ سے مناظر ڈیلیٹ کیے جانے کی وجہ سے فلم اچھی نہیں بنی سکی، سونیا حسین

ان کے مطابق شوٹنگ کے دوران بہت مشکلات آئیں اور غیر پیشہ ور لوگ بھی شامل تھے، ہوسکتا ہے یہ بات لوگوں کو بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کسی پروجیکٹ سے منسلک ہوتا ہے تو اسے اس میں 100 فیصد دینا چاہیے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ شوٹنگ خاص طور پر ننکانہ صاحب میں مائنس ڈگری میں کافی مشکل تھی اور کچھ اداکاروں کی صحت کے مسائل کی وجہ سے بھی مشکلات آئیں، جیسے ایمان علی، جو اکثر بے ہوش ہوجاتی تھیں اور ہمیشہ پی سی لیول کا پروٹوکول چاہتی تھیں، جو ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔

فرحان سعید نے اپنی ٹیم کے افراد قوی صاحب، گلِ رانا، سہیل صاحب، سمعیہ ممتاز اور راحیلا آغا کو مکمل کریڈٹ دیا اور کہا کہ یہ سب محنتی اور پروفیشنل لوگ تھے، جنہوں نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ بڑے اسٹار ہیں۔

آخر میں انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ فلم ’ٹچ بٹن‘ کا بٹن ٹچ ہوگیا تھا اور اعتراف کیا کہ پروجیکٹ میں متعدد مسائل اور غلطیاں تھیں اور اگر موقع ملا تو وہ دوبارہ اس کاسٹ کے ساتھ کبھی کام نہیں کریں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

2

وزیراعظم کا کنڈی کو نہ ہٹانے کا اشارہ، خیبرپختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ پر تبادلہ خیال

3

دہلی اور کابل کا تجارت بڑھانے کیلئے ایئر کارگو سروسز شروع کرنے کا منصوبہ

4

بھارت کو شرمندگی کا سامنا، دبئی ایئرشو میں جنگی طیارہ ’تیجس‘ گر کر تباہ

5

میکسیکو کی فاطمہ بوش غلطیوں اور ڈرامائی واقعات کے باوجود مس یونیورس منتخب

6

عاطف اسلم نے انٹرویوز کے لیے بھاری معاوضے پر خاموشی توڑ دی

7

ججز ٹرانسفر کیس آئینی عدالت میں فکس کرنے کا اقدام چیلنج

8

تین بار فیل ہوکر میٹرک پاس کیا، ماڈلنگ میں کیریئر بناؤں گی، میرا دل یہ پکارے فیم عائشہ اظہر

کارٹون

کارٹون : 23 نومبر 2025
کارٹون : 22 نومبر 2025