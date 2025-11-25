لاہور جنرل ہسپتال میں پنجاب کا پہلا بون میرو بینک قائم
لاہور جنرل ہسپتال (ایل جی ایچ) نے پنجاب کے پہلے عوامی تدریسی ہسپتال میں اپنا پہلا بون میرو بینک قائم کر دیا۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق ایل جی ایچ نے پنجاب کے پہلے عوامی تدریسی ہسپتال میں اپنا پہلا ’بون بینک‘ قائم کیا ہے اور یہ ملک میں سندھ انسٹی ٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن (ایس آئی یو ٹی) کے بعد دوسرا بون بینک ہے، اس کا مقصد بون کے نقصانات کی مرمت اور ٹرانسپلانٹ کے لیے بون فراہم کرنا ہے۔
یہ بون بینک ڈونر سے حاصل شدہ بون کے ٹشو (ایلوگرافٹ) کو جمع کرنے، پراسیس کرنے، محفوظ رکھنے، تقسیم کرنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اسے اس شعبے میں ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے۔
پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی (پی ایچ او ٹی اے) نے اس پروجیکٹ کو منظور کیا ہے۔
ایک سینئر ڈاکٹر کے مطابق اس بون بینک کا مقصد بون کے ٹشو کو جمع کرنا، پراسیس کرنا اور محفوظ رکھنا ہے تاکہ مستقبل میں سرجری اور ٹرانسپلانٹ کے دوران اسے استعمال کیا جا سکے۔
یہ سہولت خاص طور پر اس وقت ضروری ہوتی ہے جب مریض کی اپنی بون میں نقص ہو یا ریویژن سرجری کے لیے بون کی ضرورت پڑے۔
اس عمل میں سرجری کے ذریعے بون نکالنا، اسے کسی بیماری کے لیے چیک کرنا اور پھر فریز یا فریز ڈرائی کرنے جیسی تکنیکوں سے پراسیس اور محفوظ کرنا شامل ہے۔
سینئر ڈاکٹر کے مطابق دنیا کا پہلا جدید بون بینک 1949 میں امریکا میں قائم ہوا، جس کا مقصد جنگ کے زخموں سے پیدا ہونے والی بون کے نقصانات کو حل کرنا تھا، تب سے مختلف ممالک میں بون بینک قائم ہوئے، جیسے بھارت میں 1988 اور پاکستان میں 2015 میں سندھ انسٹی ٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن (ایس آئی یو ٹی) میں۔
لاہور جنرل ہسپتال کا بون بینک پنجاب میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے، جو سینئر آرتھوپیڈک سرجن اور یونٹ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد حنیف کی نگرانی میں برسوں کی محنت کے بعد قائم اور فعال ہوا۔
پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد حنیف نے ایل جی ایچ کی نئی پین کلینک میں بھی خدمات انجام دی ہیں اور وہ آرتھرائٹس کے علاج، کمر کے درد اور بون کے فریکچرز کے شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں۔
سینئر میڈیک کے مطابق یہ نئی قائم شدہ سہولت آرتھوپیڈک سرجنز کے اعتماد کو بڑھائے گی کہ وہ بون کے ایلوگرافٹ کا استعمال کریں۔
یہ سہولت ایل جی ایچ کے سرجنز کو مریضوں سے بون حاصل کرنے اور بعد میں ہپ، گھٹنے کے جوائنٹ ریپلیسمنٹ، پاؤں کی بون کی تعمیر نو اور دیگر مقاصد کے لیے بون بینک میں محفوظ کرنے کی اجازت دے گی۔
ڈاکٹر کے مطابق یہ شعبہ بون کے عطیات بھی جمع کرے گا، اور ایل جی ایچ نے دیگر سرکاری تدریسی ہسپتالوں کے لیے بھی اس شعبے میں مہارت حاصل کرنے کا راستہ کھولا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آرتھوپیڈک ڈیپارٹمنٹ نے تمام ضروری رسمی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد کیس کی منظوری کے لیے پی ایچ او ٹی اے کو بھیجا تھا۔
پی ایچ او ٹی اے کی ٹیم نے بون بینک کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے کئی دورے کیے، جس میں ڈونرز کے انتخاب کے لیے مفصل سوالنامہ، مکمل بیکٹیریولوجیکل اور سیروولوجیکل معائنہ، اور بون کے ایلوگرافٹ کی رجسٹریشن، پراسیسنگ، تحفظ، تقسیم اور ذخیرہ کاری کے معیاری طریقے شامل تھے۔
پروفیسر حنیف کے مطابق اتھارٹی نے ایل جی ایچ کی سہولت کو اس وقت منظوری دی جب اسے معلوم ہوا کہ بینک نے تمام مراحل پر سخت کنٹرول رکھا ہوا ہے، بشمول تربیت یافتہ ہاروِسٹنگ ٹیمز کی تشکیل، پراسیسنگ تکنیکیں، منتقل شدہ ٹشوز کی حفاظت اور بون بینک کے آپریشن کے لیے ضروری معیارات۔