ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں ہزاروں روپے کا اضافہ ہوگیا
ملک بھر میں آج سونے کی قیمتوں میں ہزاروں روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
سرکاری خبر رساں ادارے ’اے پی پی‘ کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے بتایا کہ 24 قیراط کے حامل خالص سونے کی فی تولہ قیمت 7 ہزار 700 روپے بڑھ کر 4 لاکھ 36 ہزار 562 روپے ہو گئی۔
اسی طرح 24 قیراط 10 گرام سونے کا بھاؤ 6 ہزار 601 روپے اضافے سے 3 لاکھ 74 ہزار 281 روپے ہو گیا، جبکہ 22 قیراط 10 گرام سونا 6 ہزار 51 روپے مہنگا ہو کر 3 لاکھ 37 ہزار 52 روپے میں فروخت ہوا۔
ادھر، عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 77 ڈالر بڑھ کر 4,142 ڈالر فی اونس ہو گئی۔
دریں اثنا، چاندی کی فی تولہ قیمت میں بھی 152 روپے اضافہ ہوا، جو بڑھ کر 5,422 روپے ہو گئی، جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت 130 روپے بڑھ کر 4,518 روپے سے 4,648 روپے تک پہنچ گئی۔