ٹرائی نیشن سیریز: سری لنکا نے پاکستان کو جیت کیلئے 185 رنز کا ہدف دے دیا
سہ ملکی ٹی 20 سیریز کے چھٹے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو جیت کے لیے 185 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے، سری لنکا کی طرف سے کامل میشارا نے شاندار 48 گیندوں پر 76 رنز کی اننگز کھیلی۔
وکٹ کیپر بیٹر کوسال مینڈس نے 40 رنز بنا کر ٹیم کے مجموعے میں اضافہ کیا، جنیتھ لیالانگے 24 اور کپتان داسن شناکا 17 رنز بنا کر وکٹ پر موجود رہے۔
پاکستانی اسپنر ابرار احمد نے 28 رنز کے عوض 2 وکٹیں اپنے نام کیں، صائم ایوب اور سلمان مرزا نے ایک، ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
خیال رہے کہ آج کے میچ کے لیے قومی اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں، اسپنر عثمان طارق اور نسیم شاہ کو آرام دیا گیا جبکہ فاسٹ باؤلر سلمان مرزا اور ابرار احمد کی فائنل الیون میں واپسی ہوئی ہے۔
کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس کے موقع پر کہا کہ جیت کا تسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، پنڈی اسٹیڈیم کی پچ باؤلنگ اور بیٹنگ کے لیے ساز گار لگ رہی ہے۔
پاکستان کی پلیئنگ الیون
سلمان علی آغا کی قیادت میں صائم ایوب، بابر اعظم، صاحب زادہ فرحان اور عثمان خان ٹیم میں شامل ہیں، فخر زمان، محمد نواز، فہیم اشرف، وسیم جونیئر، سلمان مرزا اور ابرار احمد بھی پلیئنگ الیون کا حصہ ہیں۔
واضح رہے کہ سری لنکا کو فائنل مقابلے میں رسائی یقینی بنانے کے لیے میچ میں پاکستان کو شکست دینی ہوگی، شکست کی صورت میں لنکن ٹائیگرز اور زمبابوے میں سے بہتر رن ریٹ کی حامل ٹیم فائنل میں گرین شرٹس کا مقابلہ کرے گی۔