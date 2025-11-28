  • KHI: Clear 21°C
فیس بک گروپس میں ’نِک نیم‘ کے ساتھ پوسٹ کرنے کی سہولت متعارف

ویب ڈیسکشائع 28 نومبر 2025 07:19pm
—فوٹو: فیس بک

انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے فیس بک گروپس میں پوسٹ کرتے وقت اصلی نام کے بجائے نِک نیم استعمال کرنے کی سہولت متعارف کرائی ہے، جس کے لیے گروپ ایڈمن کی اجازت ضروری ہوگی۔

ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا نے اعلان کیا ہے کہ اب فیس بک گروپس میں پوسٹ کرتے وقت اصلی نام کے بجائے اپنی مرضی کا ’نِک نیم‘ استعمال کیا جا سکے گا، جس کے لیے گروپ کے ایڈمن کی اجازت ضروری ہوگی۔

جب گروپ ایڈمن اجازت دے گا تو ممبرز اپنی پوسٹ، کمنٹ یا ری ایکشن اصل نام کے بجائے نِک نیم اور اواتار تصویر کے ساتھ کر سکیں گے۔

بنائے گئے نِک نیم صرف اسی گروپ تک محدود رہیں گے، جب کہ دوسرے گروپس میں ممبر کا اصلی نام نظر آئے گا۔

اگر آپ نِک نیم منتخب کرتے ہیں تو فیس بک آپ کی پرانی پوسٹ کو بھی نئے نِک نیم سے اپ ڈیٹ کر دے گا۔

نِک نیم کے دوران لائیو ویڈیو، نجی میسجنگ یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پر پوسٹ شیئر کرنے جیسے فیچرز عارضی طور پر بند ہو جائیں گے تاکہ ان کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔

گروپ ایڈمنز کو اختیار ہوگا کہ وہ نِک نیم فیچر آن یا آف کریں یا ہر نئے نِک نیم کی انفرادی منظوری لیں تاکہ گروپ کی شرائط و ضوابط برقرار رہیں۔

میٹا کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی اُن افراد کے لیے ہے جو اپنی ذاتی شناخت چھپانا چاہتے ہیں یا حقیقی نام کے ساتھ جھجھک محسوس کرتے ہیں، مثلاً صحت، ذاتی مسائل یا دیگر حساس معاملات پر بحث کرتے وقت، اس طرح لوگ زیادہ آزادانہ اور باخوفی اظہارِ رائے کر سکیں گے۔

