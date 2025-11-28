  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 20°C
  • ISB: Clear 13.5°C
  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 20°C
  • ISB: Clear 13.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

رومانوی فلم ’نیلوفر‘ کا شاندار پریمیئر

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 28 نومبر 2025 01:50pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

لاہور میں فواد خان اور ماہرہ خان کی فلم ’نیلوفر‘ کے شاندار پریمیئر کا انعقاد کیا گیا، جس کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوگئیں۔

فواد خان اور ماہرہ خان کی رومانوی فلم ’نیلوفر‘ سینما میں ریلیز کر دی گئی ہے، جسے دیکھنے کے لیے شائقین میں بے پناہ جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔

گزشتہ روز لاہور میں فلم ’نیلوفر‘ کا شاندار پریمیئر ہوا، جس میں فلم کی کاسٹ کے علاوہ متعدد شوبز شخصیات نے شرکت کی۔

پریمیئر میں ماہرہ خان نے شوہر سلیم کریم کے ہمراہ، جب کہ فواد خان نے اہلیہ صدف کنول کے ساتھ شرکت کی۔

فلم کے پریمیئر میں آمنہ رسول، علی ظفر، عاطف اسلم، بہروز سبزواری، راحت فتح علی خان، ریشم، سید نور، انتخاب عالم، مدیحہ امام، میرب علی، سلیم شیخ، سرمد کھوسٹ، وجاہت رؤف اور دیگر شوبز شخصیات بھی موجود تھیں۔

’نیلوفر‘ میں فواد خان ایک لکھاری منصور علی خان کے کردار میں نظر آئیں گے، جب کہ ماہرہ خان بصارت سے محروم مگر روشن شخصیت والی لڑکی نیلوفر کے کردار میں جلوہ گر ہوں گی۔

فلم کے پریمیئر کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کاسٹ نے کہا کہ ’نیلوفر‘ محبت اور تعلقات کے بارے میں ایک طاقتور پیغام پیش کرتی ہے اور ناظرین سے اپیل کی کہ وہ اسے سینما میں دیکھیں۔

پریمیئر میں موجود شائقین نے فواد اور ماہرہ کی کیمسٹری کی بھرپور تعریف کی اور اس بات کا یقین ظاہر کیا کہ فلم باکس آفس پر بہترین کارکردگی دکھائے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

یو اے ای پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کررہا، وزارتِ داخلہ نے سینیٹ کمیٹی کو آگاہ کردیا

2

یواےای کی پاکستانی شہریوں کے ویزوں پرمبینہ پابندیوں کی تردید

3

احمد رفیق اور قرۃالعین آزاد نے نکاح کرلیا

4

پی ٹی آئی نے عمران سے متعلق ’تشویشناک‘ افواہوں پر حکومت سے وضاحت مانگ لی

5

واشنگٹن: وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی فائرنگ، 2 فوجی زخمی، ٹرمپ نے واقعہ ’دہشتگردی‘ قرار دیدیا

6

اسلام آباد: ڈانس پارٹی، مساج سینٹر کی آڑ میں چلنے والے فحاشی کے اڈوں کیخلاف ایکشن، 21 لڑکیوں سمیت 40 گرفتار

7

افغانستان سے تاجکستان میں ڈرون حملہ، تین چینی ملازمین ہلاک

8

مرد آج بھی اداکارہ سے شادی کرنے سے کتراتے ہیں، قدسیہ علی

کارٹون

کارٹون : 28 نومبر 2025
کارٹون : 27 نومبر 2025