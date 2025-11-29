ٹرائی نیشن سیریز فائنل: سری لنکا نے پاکستان کو جیت کیلئے 115 رنز کا آسان ہدف دے دیا

ٹرائی نیشن سیریز فائنل: سری لنکا نے پاکستان کو جیت کیلئے 115 رنز کا آسان ہدف دے دیا
ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل میں پاکستانی باؤلرز کی عمدہ باؤلنگ کے نتیجے میں سری لنکا ٹیم بڑا ہدف دینے میں ناکام رہی، ٹائیگرز 114 رنز پر ہی ڈھیر ہوگئے۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ سری لنکا ٹیم کی پہلی وکٹ 20 رنز پر گری تاہم اس کے بعد کامل مشارا اور وکٹ کیپر بیٹر کوسال مینڈس نے47 گیندوں پر 64 رنز کی عمدہ پارٹنر شپ قائم کی۔
84 کے مجموعے پر کوسال مینڈس کے آؤٹ ہونے کے بعد لنکن بیٹر کی پویلین واپس لوٹنے کی لائن لگ گئی، پوری ٹیم 20 اوورز بھی نہ کھیل سکی اور 114 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔
پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز نے 3،3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ابرار احمد نے 2 وکٹیں اپنے نام کیں جبکہ صائم ایوب اور سلمان مرزا کے حصے میں ایک،ایک وکٹ آئی۔
قبلا ازیں، پاکستان نے سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا، ٹاس کے موقع پر کپتان سلمان علی آغا نے کہاکہ اچھی کرکٹ کھیل کر سری لنکا کو ہراسکتے ہیں ، پاور پلے میں اچھی باؤلنگ اور بیٹنگ ضروری ہے، امید ہے، پنڈی کی پچ پر 170 سے 180کے قریب رنز بنیں گے، کوشش ہوگی اپنی100 فیصد صلاحیتیں بروئے کارلائیں۔
اہم مقابلے کے لیے پاکستان کی پلیئنگ الیون میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، فاسٹ باؤلر وسیم جونیئر کی جگہ شاہین شاہ آفریدی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
پاکستان کی پلیئنگ الیون
سلمان علی آغا کی قیادت میں صائم ایوب، بابر اعظم، صاحب زادہ فرحان اور عثمان خان ٹیم میں شامل ہیں، فخر زمان، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، سلمان مرزا اور ابرار احمد بھی پلیئنگ الیون کا حصہ ہیں۔