  • KHI: Clear 21.3°C
  • LHR: Clear 13.5°C
  • ISB: Clear 13.5°C
  • KHI: Clear 21.3°C
  • LHR: Clear 13.5°C
  • ISB: Clear 13.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ٹرائی نیشن سیریز فائنل: سری لنکا نے پاکستان کو جیت کیلئے 115 رنز کا آسان ہدف دے دیا

اسپورٹس ڈیسک شائع November 29, 2025 اپ ڈیٹ November 29, 2025 07:56pm
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: پی سی بی
— فوٹو: پی سی بی

ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل میں پاکستانی باؤلرز کی عمدہ باؤلنگ کے نتیجے میں سری لنکا ٹیم بڑا ہدف دینے میں ناکام رہی، ٹائیگرز 114 رنز پر ہی ڈھیر ہوگئے۔

راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ سری لنکا ٹیم کی پہلی وکٹ 20 رنز پر گری تاہم اس کے بعد کامل مشارا اور وکٹ کیپر بیٹر کوسال مینڈس نے47 گیندوں پر 64 رنز کی عمدہ پارٹنر شپ قائم کی۔

84 کے مجموعے پر کوسال مینڈس کے آؤٹ ہونے کے بعد لنکن بیٹر کی پویلین واپس لوٹنے کی لائن لگ گئی، پوری ٹیم 20 اوورز بھی نہ کھیل سکی اور 114 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔

پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز نے 3،3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ابرار احمد نے 2 وکٹیں اپنے نام کیں جبکہ صائم ایوب اور سلمان مرزا کے حصے میں ایک،ایک وکٹ آئی۔

قبلا ازیں، پاکستان نے سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا، ٹاس کے موقع پر کپتان سلمان علی آغا نے کہاکہ اچھی کرکٹ کھیل کر سری لنکا کو ہراسکتے ہیں ، پاور پلے میں اچھی باؤلنگ اور بیٹنگ ضروری ہے، امید ہے، پنڈی کی پچ پر 170 سے 180کے قریب رنز بنیں گے، کوشش ہوگی اپنی100 فیصد صلاحیتیں بروئے کارلائیں۔

اہم مقابلے کے لیے پاکستان کی پلیئنگ الیون میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، فاسٹ باؤلر وسیم جونیئر کی جگہ شاہین شاہ آفریدی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

پاکستان کی پلیئنگ الیون

سلمان علی آغا کی قیادت میں صائم ایوب، بابر اعظم، صاحب زادہ فرحان اور عثمان خان ٹیم میں شامل ہیں، فخر زمان، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، سلمان مرزا اور ابرار احمد بھی پلیئنگ الیون کا حصہ ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

یو اے ای پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کررہا، وزارتِ داخلہ نے سینیٹ کمیٹی کو آگاہ کردیا

2

نیشنل گارڈز پر حملہ: ٹرمپ کا تیسری دنیا کے ممالک سے امریکا ہجرت روکنے کا اعلان

3

یواےای کی پاکستانی شہریوں کے ویزوں پرمبینہ پابندیوں کی تردید

4

افغانستان سے تاجکستان میں ڈرون حملہ، تین چینی ملازمین ہلاک

5

پردہ دار خاتون ہوں، گھر میں بھائی سے بھی پردہ کرتی ہوں، نبیحہ علی خان

6

بانی سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کیخلاف توہینِ عدالت کی درخواست دائر

7

سرکاری ملازمین کیلئے اثاثہ جات ظاہر کرنا لازمی ہوگیا

8

میری ریمپ واک پر تنقید کرنے والے ذہنی مریض ہیں، متھیرا

کارٹون

کارٹون : 29 نومبر 2025
کارٹون : 28 نومبر 2025