گوگل میپس کا نیا فیچر، اب ٹریفک اور راستے کی معلومات مزید آسان ہوگئی

ویب ڈیسکشائع 30 نومبر 2025 07:57pm

انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کمپنی گوگل نے میپس میں بڑی اپڈیٹ کردی ہے، جس سے صارفین اب صرف بول کر راستے اور ٹریفک کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق گوگل نے اپنی مشہور ایپ گوگل میپس کو ایک نئے انداز سے اپ ڈیٹ کر دیا ہے، جس سے یہ اب صرف نقشہ نہیں بلکہ ایک معاون ساتھی کی طرح کام کرے گا۔

نئے فیچرز کے ذریعے صارفین اب بغیر موبائل ہاتھ میں لیے صرف بول کر راستہ تلاش کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوگل، قریب ترین ہسپتال دکھاؤ یا پیٹرول پمپ دکھاؤ جس کے پاس پارکنگ ہو۔

اگر راستے میں ٹریفک نہ ہو تو گوگل فوراً مناسب راستہ دکھا دے گا اور نقشے کی ہدایات اب کسی مشہور جگہ یا عمارت کی بنیاد پر دی جائیں گی، جیسے کہ تھائی سیام ریسٹورنٹ کے بعد دائیں مڑیں، اس سے راستہ یاد رکھنا اور ڈرائیو کے دوران نیوی گیشن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔

اسی کے ساتھ اگر راستے میں ٹریفک، سڑک بند یا کوئی حادثہ ہو تو صارف بول کر رپورٹ کر سکتا ہے اور گوگل میپس فوری طور پر دیگر ڈرائیورز کو بھی اطلاع دے گا۔

نئے فیچر کے فوائد میں ڈرائیو کے دوران موبائل ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت ختم، یعنی زیادہ محفوظ سفر، مصروف یا غیر مانوس راستوں میں آسانی سے راستہ تلاش کرنا ممکن اور ٹریفک اور حادثات کی معلومات بروقت حاصل کر کے بہتر پلاننگ کی سہولت شامل ہیں۔

یہ فیچر فی الحال اینڈرائیڈ صارفین کے لیے دستیاب ہے اور جلد آئی او ایس اور کار میں استعمال ہونے والے گوگل آٹو سسٹم کے لیے بھی متعارف کرایا جائے گا۔

