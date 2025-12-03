  • KHI: Sunny 27°C
بلال بن ثاقب نے وزیراعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا

ڈان اخبار شائع December 3, 2025 اپ ڈیٹ December 3, 2025 11:51am
بلال کو یکم اگست کو 3 سال کیلئے چیئرمین پی وی اے آر اے، وزیرِ مملکت کی مساوی حیثیت کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا — فائل فوٹو: رائٹرز
بلال کو یکم اگست کو 3 سال کیلئے چیئرمین پی وی اے آر اے، وزیرِ مملکت کی مساوی حیثیت کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا — فائل فوٹو: رائٹرز

پاکستان کرپٹو کونسل (پی سی سی) کے چیف ایگزیکٹو افسر بلال بن ثاقب نے وزیر اعظم کے معاونِ خصوصی برائے بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق بلال بن ثاقب پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی (پی وی اے آر اے) کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دیتے رہیں گے۔

کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹی فکیشن (جس پر 13 اکتوبر کی تاریخ درج ہے) میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلال بن ثاقب کا استعفیٰ 21 اگست سے مؤثر ہونے کے ساتھ قبول کر لیا ہے، انہیں 26 مئی کو وزیرِ مملکت کے عہدے کے برابر حیثیت کے ساتھ اس منصب پر تعینات کیا گیا تھا۔

بلال بن ثاقب کو یکم اگست کو 3 سال کے لیے رضاکارانہ خدمات کی بنیاد پر پی وی اے آر اے کا چیئرمین، وزیرِ مملکت کے مساوی حیثیت کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا۔

پی وی اے آر اے ایک خود مختار وفاقی ادارہ ہے، جسے کثیر شراکت دار بورڈ چلاتا ہے جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین شامل ہیں۔

اس کا بنیادی مقصد غیر قانونی مالی سرگرمیوں کی روک تھام، صارفین کا تحفظ، اور فِن ٹیک، ترسیلات اور ٹوکنائزڈ اثاثوں میں مواقع پیدا کرنا ہے، جب کہ ریگولیٹری سینڈ باکسز کے ذریعے شریعت کے مطابق جدت کو فروغ دینا بھی اس کے دائرہ کار میں شامل ہے۔

فوربز کے مطابق، بلال بن ثاقب (جو ان کی ‘30 انڈر 30’ فہرست میں شامل ہیں) ’طیبہ‘ کے شریک بانی ہیں، جسے یہ اشاعت ’ایک سماجی ادارہ قرار دیتی ہے جو پاکستان میں پانی کے بحران کے حل کے لیے کام کرتا ہے‘۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انہوں نے 2023 میں یو کے کی نیشنل ہیلتھ سروس کے لیے اپنی خدمات کے اعتراف میں ایم بی ای بھی حاصل کیا تھا۔

ایم بی ای، جس کا مطلب ہے ’ممبر آف دی موسٹ ایکسیلنٹ آرڈر آف دی برٹش ایمپائر‘ ایسی شاندار کارکردگی یا کمیونٹی سروس کے اعتراف میں دیا جاتا ہے، جس کا دیرپا اور نمایاں اثر ہو۔

