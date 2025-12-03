  • KHI: Clear 24.3°C
  • LHR: Clear 15.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
  • KHI: Clear 24.3°C
  • LHR: Clear 15.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

لاہور ہائیکورٹ: 13 سالہ بچے کو حقیقی والدین سے لیکر لے پالک والدین کو دینے کا حکم

ویب ڈیسکشائع 03 دسمبر 2025 01:09pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

لاہور ہائیکورٹ نے بچوں کی حوالگی کے کیس میں اہم فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کی حوالگی کے کیس میں انکی خواہش اور زہنی کیفیت کو مقدم رکھاجائے،عدالت نے 13سالہ بچے کو حقیقی والدین سے لیکر لے پالک والدین کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔

ڈان نیوز کے مطابق لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان نے سید ارشد علی کی درخواست پر 8صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کردیا۔

عدالت نے لے پالک والدین سے بچے کی حوالگی حقیقی والدین کو دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔

عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بچے کی رائے کو اہمیت دینا ضروری ہے، موجودہ کیس میں بچے نے لے پالک والدین کے ساتھ جانے کا بیان دیا، عدالت نے ایک ہفتے کے لیے بچے کو حقیقی والدین کے ساتھ بھیجا لیکن بچے نے دو بارہ پیشی پر پھر لے پالک والدین کے ساتھ جانے کا بیان دیا۔

عدالت نے بچے کو حقیقی والدین سے لے کر لے پالک والدین کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

2

سعودی عرب کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان خفیہ طور پر مذاکرات ہوئے، ذرائع

3

پاکستان کی مشرقِ وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست میں بڑھتی دلچسپی کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟

4

سیلینا جیٹلی کا شوہر پر جنسی، جسمانی اور زبانی تشدد کا الزام

5

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

6

آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو شکست دی، رافیل طیاروں کی صلاحیت صفر ثابت ہوئی، ایئر چیف

7

بلوچستان: نوکنڈی میں ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے میں خاتون بمبار ملوث نکلی

8

بنوں: میرانشاہ روڈ پر دہشت گردوں کا حملہ، اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان سمیت 4 افراد شہید

کارٹون

کارٹون : 3 دسمبر 2025
کارٹون : 2 دسمبر 2025