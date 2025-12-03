  • KHI: Clear 24.3°C
  • LHR: Clear 15.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
  • KHI: Clear 24.3°C
  • LHR: Clear 15.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مردوں کو خواتین کے مقابلے میں تھراپی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، عنزیلہ عباسی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 03 دسمبر 2025 02:10pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

ماڈل اور اداکارہ عنزیلہ عباسی نے کہا کہ مردوں کو خواتین کے مقابلے میں تھراپی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اکثر وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مدد لینے سے گریز کرتے ہیں۔

عنزیلہ عباسی نے حال ہی میں ایف ایچ ایم پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مردوں اور خواتین کے رویوں اور تھراپی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستانی مردوں کو بہت کم دیکھا ہے، جو خود کو بدلنے یا بہتر بنانے کے لیے تھراپی کا سہارا لیتے ہیں۔

عنزیلہ عباسی کے مطابق ان کے شوہر تھراپسٹ ہیں اور ان کے پاس زیادہ تر خواتین ہی تھراپی کے لیے آتی ہیں، جب کہ مرد بہت کم آتے ہیں، حالانکہ مردوں کو خواتین کے مقابلے میں تھراپی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مدد لینے سے گریز کرتے ہیں۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی کسی بھی ماحول کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں اور ان میں سیکھنے اور دنیا کو جاننے کی دلچسپی بھی زیادہ ہوتی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں انا زیادہ ہوتی ہے اور اگر کوئی مرد یہ سوچ لے کہ وہ درست ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتا ہے۔

ایک سوال کے جواب میں عنزیلہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے کمرے میں ڈرگز کا استعمال کرتا ہے اور اس کے عمل سے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچتا تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔

اداکارہ نے لوگوں کو یہ سبق بھی دیا کہ ہمیں دوسروں کے معاملات میں بولنا چھوڑ دینا چاہیے اور ہر کسی کو یہ سوچنا بند کرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

2

سعودی عرب کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان خفیہ طور پر مذاکرات ہوئے، ذرائع

3

پاکستان کی مشرقِ وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست میں بڑھتی دلچسپی کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟

4

سیلینا جیٹلی کا شوہر پر جنسی، جسمانی اور زبانی تشدد کا الزام

5

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

6

آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو شکست دی، رافیل طیاروں کی صلاحیت صفر ثابت ہوئی، ایئر چیف

7

بلوچستان: نوکنڈی میں ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے میں خاتون بمبار ملوث نکلی

8

بنوں: میرانشاہ روڈ پر دہشت گردوں کا حملہ، اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان سمیت 4 افراد شہید

کارٹون

کارٹون : 3 دسمبر 2025
کارٹون : 2 دسمبر 2025