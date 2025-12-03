  • KHI: Clear 24.3°C
پنجاب میں 25 سال بعد بسنت منانے کی مشروط اجازت کا آرڈیننس جاری

ویب ڈیسکشائع 03 دسمبر 2025 02:44pm
۔ فائل فوٹو
۔ فائل فوٹو

پنجاب میں 25 سال بعد پتنگ بازی کی بہار لوٹ آئی، گورنر پنجاب سلیم حیدر کے دستخط سے بسنت منانے کی مشروط اجازت کا آرڈیننس جاری کردیا گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق گورنر پنجاب کے دستخط سے جاری ہونے والے آرڈیننس کے تحت بسنت کے لئے شرائط مقرر کی گئی ہیں جن کی خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔

پنجاب میں 2001 میں پتنگ بازی پر پابندی لگی تھی لیکن 25 سال بعد 2025 میں پتنگ بازی کی دوبارہ اجازت دی گئی ہے جس کے تحت 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ بازی نہیں کرسکیں گے اور خلاف ورزی پر والد یا سرپرست ذمہ دار ہوگا۔

آرڈیننس کے تحت صرف دھاگے سے بنی ڈور سے ہی پتنگ بازی کی اجازت ہوگی، دھاتی یا تیز دھار مانجھے سے بنی ڈور کے استعمال پر سخت سزائیں دی جائیں گی جب کہ قانون کی خلاف ورزی پر کم ازکم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جاسکے گی۔

آرڈیننس کے مطابق پتنگ بازی کی ایسوسی ایشنز متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے پاس رجسٹر ہوں گی اور پتنگیں رجسٹرڈ دکانداروں سے ہی خریدی جائیں گی۔

اس سے قبل، پنجاب میں پتنگ بازی کے باعث اموات اور شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعات کے پیش نظر سن دو ہزار ایک میں پتنگ بازی پر پابندی لگائی گئی تھی، اب اس نئے آرڈر کے ذریعے پچھلا آرڈیننس منسوخ کردیا گیا ہے۔

