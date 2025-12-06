  • KHI: Partly Cloudy 27.3°C
ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کیلئے 38کروڑ 10لاکھ ڈالرز فنانسنگ کی منظوری دیدی

طاہر شیرانیشائع 06 دسمبر 2025 11:59am
— فائل فوٹو: اے ڈی بی/ویب سائٹ
— فائل فوٹو: اے ڈی بی/ویب سائٹ

ایشیائی ترقیاتی بینک (اے ڈی بی) نے پاکستان کے لیے 38 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز فنانسنگ کی منظوری دے دی۔

ڈان نیوز کے مطابق ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے دی گئی یہ رقم پنجاب میں زراعت ، تعلیم اور صحت کی خدمات کو جدید بنانے پر خرچ کی جائے گی۔

اے ڈی بی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ رقم پاکستان کے صوبے پنجاب میں 3 منصوبوں کے لیے منظور کی گئی ہے جو زراعت ،تعلیم اور پنجاب میں صحت کی خدمات کو جدید بنانے پر رقم خرچ کی جائے گی۔

ایشیائی ترقیاتی بینک کا بیان میں مزید کہنا تھا کہ ان ترقیاتی منصوبوں کا مقصد پنجاب کی معاشی گروتھ کو بڑھانا ہے۔

