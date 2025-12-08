  • KHI: Clear 27.1°C
جاتی امرا میں شریف خاندان کی بیٹھک، تحریک انصاف کے مستقبل پر غور

امجد محمود شائع December 8, 2025 اپ ڈیٹ December 8, 2025 11:50am
وزیراعلیٰ ُپنجاب نے کابینہ میں ردوبدل کے ذریعے کارکردگی بہتر بنانے کے ارادے کا اظہار بھی کیا ہے۔ —فائل فوٹو: اے ایف پی/ڈان نیوز
وزیراعلیٰ ُپنجاب نے کابینہ میں ردوبدل کے ذریعے کارکردگی بہتر بنانے کے ارادے کا اظہار بھی کیا ہے۔ —فائل فوٹو: اے ایف پی/ڈان نیوز

شریف خاندان نے جاتی امرا میں اتوار کے روز اپنی رہائش گاہ پر ملاقات کی تاکہ ملک میں جاری سیاسی صورتحال، خصوصاً اپوزیشن جماعت پاکستان تحریکِ انصاف (پی ٹی آئی) کے مستقبل اور پنجاب کی انتظامیہ میں ممکنہ تبدیلیوں پر مشاورت کی جا سکے۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق حکمران خاندان کے قریبی ذرائع کے مطابق وزیرِاعظم شہباز شریف، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مسلم لیگ (ن) کے صدر نواز شریف نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔

2 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی اس ملاقات میں پی ٹی آئی کی آئندہ چند دنوں میں ممکنہ حکمتِ عملی اور وفاقی و پنجاب حکومتوں کے مؤثر جواب پر غور کیا گیا۔

گفتگو کا محور یہ سوال بھی تھا کہ عمران خان کی اپنی جماعت میں موجودہ حیثیت کیا ہے، اور آیا پی ٹی آئی قیادت اپنے قید بانی کی رہنمائی پر انحصار جاری رکھے گی یا پھر سابق وزیرِاعظم کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے اب تک کے سخت ترین ردعمل کے بعد خود کو ان سے دور کرے گی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ شریف خاندان نے مختلف سیاسی اور معاشی اقدامات کے بارے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر کا جائزہ لیا، جو مسلم لیگ (ن) کی حکومتیں اختیار کر رہی ہیں۔

ذرائع کے مطابق، مریم نواز نے پنجاب کابینہ کی حال ہی میں تیار کی گئی کارکردگی رپورٹ پر اپنے والد اور چچا کو بریفنگ دی، جس میں آڈٹ کے ذریعے سامنے آنے والی نمایاں خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔

ذرائع کے مطابق وزیراعلیٰ نے اپنی کابینہ میں ردوبدل اور نئے وزرا کی شمولیت کے ذریعے حکومت کی مجموعی کارکردگی بہتر بنانے کے اپنے ارادے کا اظہار بھی کیا ہے۔

