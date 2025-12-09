  • KHI: Clear 28.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.7°C
  • ISB: Partly Cloudy 14.9°C
  • KHI: Clear 28.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.7°C
  • ISB: Partly Cloudy 14.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پشاور: پی ٹی آئی کے سینیٹر خرم ذیشان کے سسرالی گھر پر حملہ، فائرنگ سے ایک شخص زخمی

منظور علی شائع December 9, 2025 اپ ڈیٹ December 9, 2025 02:07pm
خرم ذیشان اکتوبر میں شبلی فراز کی نااہلی کے بعد خالی نشست پر منتخب ہوئے تھے۔ —فائل فوٹو: اے پی پی
خرم ذیشان اکتوبر میں شبلی فراز کی نااہلی کے بعد خالی نشست پر منتخب ہوئے تھے۔ —فائل فوٹو: اے پی پی

نامعلوم حملہ آوروں نے منگل کی صبح پشاور کے مضافاتی علاقے حیات آباد میں پاکستان تحریک انساف (پی ٹی آئی) کے سینیٹر خرم ذیشان کے سسرالی گھر پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوگیا۔

ذرائع کے مطابق، خرم ذیشان اکتوبر میں خیبر پختونخوا سے جنرل سیٹ پر سینیٹ کے لیے منتخب ہوئے تھے، یہ نشست پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔

تتارہ تھانے میں درج واقعہ کی رپورٹ کے مطابق، حملہ تقریباً صبح 3 بج کر 15 منٹ پر ہوا، جس میں نامعلوم حملہ آوروں نے حیات آباد کے فیز 2 میں واقع گھر پر فائرنگ کی۔

پولیس کے مطابق سینیٹر کے برادر نسبتی سید اظہر حسین بخاری نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر موجود تھے جب یہ حملہ ہوا۔

انہوں نے کہا کہ گھر میں کام کرنے والے ایک شخص ابرار احمد کو فائرنگ میں گولی لگی اور وہ زخمی ہو گیا، اس واقعے میں ان کی پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچا۔

پی ٹی آئی خیبرپختونخوا کے ترجمان اکرام کھٹانہ نے بھی حملے کی تصدیق کی اور بتایا کہ سینیٹر اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے گھر والوں کو دروازہ کھولنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انکار پر فائرنگ شروع کر دی۔

سینیٹر ذیشان نے اب تک تبصرے کے لیے کوئی جواب نہیں دیا۔

گزشتہ ماہ، پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی انور زیب خان کے رہائشی گھر پر خارشگان تحصیل کے علاقے میں مبینہ کواڈروپٹر حملے کے دوران ان کے ایک پرائیویٹ گارڈ بھی زخمی ہوا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

این سی سی آئی اے حراست میں تشدد، 9 کروڑ اکاؤنٹ سے نکالے گئے، ڈکی بھائی کے الزامات

2

افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ چکے، امریکی رپورٹ میں تصدیق

3

جاتی امرا میں شریف خاندان کی بیٹھک، تحریک انصاف کے مستقبل پر غور

4

کرینہ کپور میری بیوی رہی ہیں، نکاح کیا تھا، مفتی قوی کا حیران کن دعویٰ

5

چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا

6

طالبان کے پاس فتنۃ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کےعلاوہ کوئی آپشن نہیں، فیلڈ مارشل

7

بھارتی وزیر خارجہ کے مسلح افواج کیخلاف بیانات انتہائی اشتعال انگیز اور گمراہ کن ہیں، دفتر خارجہ

8

ایبٹ آباد سے لاپتا ڈاکٹر کی لاش جنگل سے برآمد

کارٹون

کارٹون : 9 دسمبر 2025
کارٹون : 8 دسمبر 2025