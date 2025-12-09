  • KHI: Clear 20.8°C
عمران خان کی بہنوں کا ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر اڈیالہ جیل کے قریب دھرنا

محمد اصغرشائع 09 دسمبر 2025 08:52pm
— فوٹو: پی ٹی آئی / ایکس
— فوٹو: پی ٹی آئی / ایکس

اڈیالہ جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان کی بہنوں نے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے قریب دھرنا دے دیا۔

سینئر پارٹی رہنما بشمول سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجا اور پی ٹی آئی خیبرپختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر خان نے بھی دھرنے میں شرکت کی۔

یاد رہے کہ پی ٹی آئی نے پارٹی بانی سے ملاقات کی کئی کوششیں کیں، مگر جیل حکام نے عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں دی، جس میں منگل اور جمعرات کو ملاقات کی اجازت دی گئی تھی، تاہم گزشتہ ہفتے حکام نے عمران خان کی ایک اور بہن عظمیٰ خان کو ان سے ملاقات کی اجازت دی تھی، جس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان ’بالکل ٹھیک‘ ہیں۔

آج جیل کی طرف جاتے ہوئے جاری کردہ ویڈیو بیان میں علیمہ خان نے الزام عائد کیا کہ ریاست قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے جبکہ پی ٹی آئی نے کچھ غیرقانونی نہیں کیا۔


انہوں نے کہا کہ اگر وہ غیرقانونی کام کریں اور ہم قانون کے مطابق کام کریں، اور اگر وہ ٹھیک ہیں اور ہم غلط ہیں، تو یہ ہمارے نظام کی اصل حالت ظاہر کرتا ہے۔‘

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران کو گزشتہ 14 ماہ سے اپنے ذاتی معالج سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔


انہوں نے سوال کیا کہ ایک ڈاکٹر کو عمران خان سے ملنے دینے میں کیا مسئلہ ہے؟
علمیہ خان کا مزید کہنا تھا کہ ‘جب نواز شریف جیل میں تھے تو ایک ڈاکٹر سارا دن ان کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے پلیٹ لیٹس گنتے رہتے تھے، یہ کیسا نظام ہے؟

بعدازاں علیمہ خان اپنی گاڑی سے اتریں اور پارٹی رہنماؤں و کارکنوں کی بڑی تعداد کے ہمراہ اڈیالہ جیل کی جانب پیدل بڑھنے لگیں، وہ اڈیالہ روڈ پر گورکھ پور مارکیٹ تک پہنچیں، جو جیل سے تقریباً ایک کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے، جہاں انہیں پولیس اہلکاروں نے روک لیا۔

پولیس کی رکاوٹوں کے پاس بیٹھ کر علیمہ خان نے ایک اور ویڈیو بیان جاری کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ’یہ غیرآئینی اور غیرقانونی ہے، عمران خان کو تنہا اور اذیت میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟


ان کا کہنا تھا کہ ’یہ لوگ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور قانون توڑ رہے ہیں، علیمہ خان نے مزید کہا کہ ’ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، چاہے ہمیں ڈنڈے ماریں یا گولیاں چلائیں، جو کرنا ہے کر لیں۔‘

اسی دوران، پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکام پر زور دیا کہ عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت دی جائے، جس سے ’صورتحال بہتر ہوگی‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہمیں یہاں آنے کا حق ہے اور عدالت کا حکم بھی موجود ہے۔‘

چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ’ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اگر ملاقات کی اجازت دے دی جائے، اگر انہیں اپنی اہلیہ سے ملنے دیا جائے، تو صورتحال بہتر ہو جائے گی۔‘

گوہر علی خان نے کہا کہ ملک میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں اختلاف ہوسکتا ہے لیکن دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔
وہ پی ٹی آئی کے بانی سے ملاقات کیے بغیر روانہ ہوگئے۔

