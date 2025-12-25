قائداعظم کے 149ویں یومِ پیدائش پر ملک بھر میں تقریبات، سول و عسکری قیادت کا خراجِ تحسین
سول اور عسکری قائدین نے قائداعظم محمد علی جناح کے 149ویں یومِ پیدائش کے موقع پر ایک خودمختار، جمہوری اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ریاست کے ان کے وژن کو اجاگر کیا۔
سرکاری نشریاتی ادارے ریڈیو پاکستان کے مطابق دن کا آغاز اسلام آباد میں 31 توپوں اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ فجر کے بعد مساجد میں قائداعظم، ملک کے امن، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کراچی میں مزارِ قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔
پاکستان کی سلامتی و خوشحالی کے لیے قائداعظم کی وراثت کو آگے بڑھانے کا عزم
وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن قائداعظم کے رہنما اصولوں، جمہوریت، آئین کی بالادستی، سماجی انصاف، مذہبی ہم آہنگی اور مساوات و قانون کی حکمرانی پر مبنی فلاحی ریاست کے وژن سے وابستگی کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے دائمی اصول ہماری قومی طاقت کی بنیاد اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔
وزیراعظم نے کہا کہ قائداعظم ایک دوراندیش رہنما اور عالمی سطح کے مدبر سیاستدان تھے جن کی سیاسی بصیرت، غیر متزلزل عزم اور بے لوث جدوجہد نے تاریخ کا رخ موڑا اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کے قیام کو ممکن بنایا۔
انہوں نے پاکستان کے وقار، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے قائداعظم کی وراثت کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
نوجوان قائد اعظم کے نظریات اپنائیں، صدر زرداری
صدر آصف علی زرداری نے قائداعظم کی قیادت کی دائمی اہمیت پر زور دیتے ہوئے قوم سے جمہوری اور جامع اقدار کے ساتھ وابستگی کی تجدید کی اپیل کی۔
انہوں نے کہا کہ قائداعظم کی قیادت، وژن اور اصول آج کے چیلنجز میں بھی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جمہوریت، انصاف اور مساوات کے اصول ہماری قومی سمت کا مرکز ہیں اور اداروں و فیصلوں کی بنیاد بننے چاہئیں۔
صدر نے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو ترقی، سماجی ہم آہنگی اور قومی اعتماد کے لیے ناگزیر قرار دیا اور نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ قائداعظم کے نظریات کو اپنائیں۔
انہوں نے آئندہ سال قائداعظم کے 150ویں یومِ پیدائش کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت 2026 کو یومِ قائداعظم کا سال قرار دے گی تاکہ ان کی زندگی، جدوجہد اور وژن پر بامعنی غور اور آنے والی نسلوں تک ان کے اصول منتقل کیے جا سکیں۔
’مسلح افواج قائداعظم کے وژن سے غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کرتی ہیں‘
عسکری قیادت نے بھی قائداعظم کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے قائداعظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ مسلح افواج ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں پر قائم ایک مضبوط، خودمختار، جمہوری اور خوشحال پاکستان کے قائداعظم کے وژن سے غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کرتی ہیں۔
مسلح افواج نے ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ اور قومی استحکام، امن اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔