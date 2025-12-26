یو اے ای کے صدر شیخ زاید النہیان پہلے سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے، پرتپاک استقبال
وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان جمعے کی دوپہر ایک روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔
یو اے ای کے صدر کی پاکستان آمد پر ان کا شاندار تاریخی استقبال کیا گیا، پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے یو اے ای کے صدر کے طیارے کو حصار میں لیا اور فضائی سلامی دی۔
بعد ازاں نور خان ائیر بیس پہنچنے پر وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزرا نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا، متحدہ عرب امارات کے صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہےکہ یو اے ای کے صدرکے ہمراہ وزرا اور سینئرحکام پرمشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان آیا ہے، دورے کے دوران دوطرفہ تعلقات، خطے اور عالمی سطح کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ صدر یو اے ای کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان طویل المدتی برادرانہ و دیرینہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، یہ دورہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ترقی اور علاقائی استحکام کو مزید تقویت بخشےگا۔
شیخ محمد بن زید النہیان، صدرِ مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔
قبل ازیں دفترِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اس دورے کی دعوت متحدہ عرب امارات کے صدر کو وزیرِ اعظم شہباز شریف نے دی تھی۔
واضح رہے کہ صدر متحدہ عرب امارات کے دورہ پاکستان کے تناظر میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مقامی سطح پر عام تعطیل کا اعلان کردیا گیا ہے۔
اسلام آباد ہائیکورٹ نے بھی آج چھٹی کا اعلان کردیا ہے، رجسٹرار اسلام آباد ہائیکورٹ کے نوٹیفکیشن کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس 26 دسمبر کو بند رہیں گے۔
دوسری جانب اسلام آباد کی ٹریفک پولیس نے بھی سیکیورٹی کے سبب روٹس لگانے کا پیشگی اعلان کر رکھا ہے۔
عرب نیوز کے مطابق پاکستان متحدہ عرب امارات کو اپنے قریبی معاشی اور علاقائی اتحادیوں میں شمار کرتا ہے۔ امارات اسلام آباد کا چین اور امریکا کے بعد تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔
پاکستان کی نظریں خلیجی ریاستوں کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے پر مرکوز ہیں اور دونوں ممالک نے حال ہی میں اربوں ڈالر کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔
جنوری 2024 میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ریلوے، اقتصادی زونز اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں تعاون کے لیے تین ارب ڈالر سے زائد کے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔