  • KHI: Rain 21.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 14.3°C
  • ISB: Rain 11.2°C
  • KHI: Rain 21.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 14.3°C
  • ISB: Rain 11.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک شائع December 30, 2025 اپ ڈیٹ December 30, 2025 06:34pm
اسحاق ڈار نے نئے سال کی مناسبت سے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا، جن کا شہزادہ فیصل بن فرحان نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ فائل فوٹو رائٹرز
اسحاق ڈار نے نئے سال کی مناسبت سے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا، جن کا شہزادہ فیصل بن فرحان نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ فائل فوٹو رائٹرز

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے سعودی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطے میں موجودہ علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔

پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اسٹریٹجک عسکری تعاون، مشترکہ معاشی مفادات اور اسلامی رشتے پر مبنی ہیں۔ ان روابط میں معاشی امداد اور توانائی کی فراہمی شامل رہی ہے جبکہ ریاض اسلام آباد کے لیے مالی معاونت اور تیل کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔

پاکستان اور سعودی عرب نے رواں سال ستمبر میں ایک اہم باہمی دفاعی معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے، جس کے تحت ایک فریق پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔

دفتر خارجہ کی سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق اسحاق ڈار نے بات چیت کے دوران اسلام آباد اور ریاض کے درمیان دوطرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

اسحاق ڈار نے نئے سال کی مناسبت سے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا، جن کا شہزادہ فیصل بن فرحان نے گرم جوشی سے جواب دیا۔

اس سے قبل آج سعودی قیادت میں اتحاد نے یمن کی بندرگاہ مکالا پر جنوبی علیحدگی پسندوں کو بیرونی فوجی معاونت فراہم کیے جانے کے دعوے کے تحت حملہ کیا۔

گزشتہ ہفتے پاکستان نے یمن میں امن و استحکام کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا۔

دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی اور متحدہ عرب امارات کی کاوشوں کو بھی سراہا۔

نومبر میں پاکستان اور سعودی عرب کی عسکری قیادت نے دوطرفہ دفاعی تعاون بڑھانے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید گہرے کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں عالمی اور علاقائی صورتحال پر گفتگو ہوئی تھی اور دفاعی تعاون کے نئے امکانات پر غور کیا گیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نیتن یاہو کا حماس کے مسلح ونگ کے ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت کا دعویٰ

2

بھارتی ریاست مدھیا پردیش میں 12 سالہ لڑکی کا ریپ، مدد مانگنے پر دھتکار دیا گیا

3

افغانستان: آپریشن میں خود کش جیکٹس پہنی 2 لڑکیاں ہلاک

4

جنسی حملے کی لائیو ویڈیو نشر کرنے پر15 سالہ لڑکا گرفتار

5

ایرانی یونیورسٹی میں کپڑے اتار کر احتجاج کرنے والی لڑکی کو چھوڑ دیا گیا

6

اٹلی کا پاکستانی کارکنوں کیلئے 10 ہزار سے زائد ملازمتوں کا اعلان

7

اقوام متحدہ کی 2025 میں پاکستان کی معاشی ترقی 2.3 فیصد رہنے کی پیشگوئی

8

انڈونیشیا: سیکس ورکرز کو کوڑوں کی سزا

کارٹون

کارٹون : 30 دسمبر 2025
کارٹون : 29 دسمبر 2025