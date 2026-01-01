  • KHI: Clear 23.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 14.8°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.7°C
  • KHI: Clear 23.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 14.8°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو

ویب ڈیسکشائع 01 جنوری 2026 11:44am
شہباز شریف نے مشکل وقت میں پاکستان کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت اور علاقائی امن کے فروغ میں اس کے تعمیری کردار پر گہری قدردانی کا اظہار کیا۔ فوٹو سعودی گزٹ
شہباز شریف نے مشکل وقت میں پاکستان کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت اور علاقائی امن کے فروغ میں اس کے تعمیری کردار پر گہری قدردانی کا اظہار کیا۔ فوٹو سعودی گزٹ

سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے لیے ایک پرجوش اور امید افزا مستقبل کا تصور پیش کیا ہے۔

جمعرات کی صبح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری پیغام میں وزیراعظم نے ایک روز قبل وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری بیان کی توثیق کی۔

وزیراعظم نے اس گفتگو کو نہایت خوشگوار اور دوستانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طویل عرصے سے قائم برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، جو حالیہ مہینوں میں نئی بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مملکت سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا جبکہ خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا، جس میں امت کے اندر اتحاد اور مکالمے و سفارت کاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ وہ سعودی ولی عہد کے شکر گزار ہیں جنہوں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا اور آئندہ برس پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کے ارادے سے بھی آگاہ کیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ مل کر ہم پاکستان اور سعودی عرب کے لیے ایک پرجوش اور امید افزا مستقبل کا تصور رکھتے ہیں۔

اسی نوعیت کا بیان ایک روز قبل وزیراعظم آفس کی جانب سے بھی جاری کیا گیا تھا، جب وزیراعظم نے وزیر اعظم ہاؤس میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات کی تھی، جس میں علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو ہوئی۔

وزیراعظم نے مکالمے اور سفارت کاری کے ذریعے امن و استحکام برقرار رکھنے کی ضرورت پر ایک بار پھر زور دیا۔

انہوں نے دوطرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور پاکستان کے لیے سعودی حمایت اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں اس کے کردار کو سراہا۔

وزیراعظم نے رواں سال ولی عہد سے ہونے والی اپنی ملاقاتوں کو نہایت مفید قرار دیا، جن کے باعث پاک سعودی تعلقات نئی سطح پر پہنچے۔

انہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت اور علاقائی امن کے فروغ میں اس کے تعمیری کردار پر گہری قدردانی کا اظہار کیا۔

سعودی سفیر نے سعودی قیادت کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

یو اے ای یمن سے فوج واپس بلائے اور کسی بھی فریق کی امداد بند کرے، سعودی عرب

2

نادرا کے بایو میٹرک قوانین میں ترمیم، چہرے اور آنکھوں کی اسکیننگ کو قانونی شناخت مل گئی

3

’پاکستان سے آنے والے افغانوں کے مسائل زیادہ، ایران سے واپس لوٹنے والے نسبتاً خوشحال‘

4

پاکستان 2026 میں دنیا کا پانچواں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا

5

کراچی میں 65 سال بعد ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز

6

ڈھاکا میں بھارتی وزیر خارجہ کا اسپیکر ایاز صادق سے مصافحہ

7

کراچی میں یوٹیوبر رجب بٹ پر حملے کے بعد پولیس اسٹیشن پر ہنگامہ، ایس ایچ او پر تشدد کے الزام میں وکلا کیخلاف مقدمہ درج

8

عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق میں طلاق کی وجہ ’تیسرا فریق‘؟

کارٹون

کارٹون : 1 جنوری 2026
کارٹون : 31 دسمبر 2025