  • KHI: Clear 18.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 9.7°C
  • ISB: Cloudy 8.6°C
  • KHI: Clear 18.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 9.7°C
  • ISB: Cloudy 8.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

2026 کا پہلا سپر مون 3 اور 4 جنوری کو پاکستان میں نظر آئے گا

ویب ڈیسکشائع 02 جنوری 2026 07:18pm
سپر مون عموماً تین سے چار مسلسل مواقع پر نظر آتے ہیں، اور موجودہ سلسلہ 3 جنوری کے سپر مون پر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ اگلا سلسلہ نومبر 2026 میں شروع ہوگا۔ فائل فوٹو: اے ایف پی
سپر مون عموماً تین سے چار مسلسل مواقع پر نظر آتے ہیں، اور موجودہ سلسلہ 3 جنوری کے سپر مون پر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ اگلا سلسلہ نومبر 2026 میں شروع ہوگا۔ فائل فوٹو: اے ایف پی

اسلام آباد: اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن (سپارکو) کے مطابق 2026 کا پہلا سپر مون، جسے روایتی طور پر وولف مون کہا جاتا ہے، 3 اور 4 جنوری کو پاکستان میں نظر آئے گا۔

سپر مون اس وقت بنتا ہے جب چاند اپنے بیضوی مدار میں زمین کے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے، جس کے باعث وہ عام پورے چاند کے مقابلے میں غیرمعمولی طور پر بڑا اور روشن دکھائی دیتا ہے، یعنی تقریباً 14 فیصد بڑا اور لگ بھگ 30 فیصد زیادہ روشن۔

بیان کے مطابق پاکستان میں سپر مون 3 جنوری کی شام 5 بج کر 51 منٹ پر طلوع ہوگا، اس وقت اس کی روشنی 99.8 فیصد ہوگی، اور یہ 3 اور 4 جنوری کی راتوں میں مسلسل نظر آتا رہے گا۔

اس موجودہ فلکیاتی مظہر کے دوران، جو اکتوبر 2025 میں شروع ہونے والے سپر مون کے سلسلے کا آخری مرحلہ ہے، زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ تقریباً 3 لاکھ 62 ہزار 312 کلومیٹر ہوگا، جس کے باعث چاند عام پورے چاند کے مقابلے میں تقریباً 6 سے 7 فیصد بڑا اور 10 فیصد تک زیادہ روشن دکھائی دے گا۔

سپر مون عموماً تین سے چار مسلسل مواقع پر نظر آتے ہیں، موجودہ سلسلہ 3 جنوری کے سپر مون پر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ اگلا سلسلہ نومبر 2026 میں شروع ہوگا۔

2025 میں سپر مونز کے سلسلے کا آغاز 7 اکتوبر کو ہوا تھا، جس کے بعد 5 نومبر کو سپر مون نظر آیا جبکہ سال کا آخری سپر مون 4 اور 5 دسمبر کو پاکستان بھر میں دیکھا گیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے‘، ظہران ممدانی کا قرآن پر ہاتھ رکھ کر نیویارک کے میئر کا حلف

2

’پاکستان سے آنے والے افغانوں کے مسائل زیادہ، ایران سے واپس لوٹنے والے نسبتاً خوشحال‘

3

پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے سے زائد کی کمی

4

نادرا کے بایو میٹرک قوانین میں ترمیم، چہرے اور آنکھوں کی اسکیننگ کو قانونی شناخت مل گئی

5

افغان سرحد بند ہونے کے بعد پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں نمایاں کمی

6

سوئٹزرلینڈ میں نئے سال کے جشن کے دوران آتشزدگی، 40 افراد ہلاک

7

ہڑتال کے باوجود رجب بٹ کی نمائندگی پر وکیل میاں علی اشفاق کا لائسنس معطل

8

ڈھاکا میں بھارتی وزیر خارجہ کا اسپیکر ایاز صادق سے مصافحہ

کارٹون

کارٹون : 1 جنوری 2026
کارٹون : 31 دسمبر 2025