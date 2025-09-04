  • KHI: Clear 27.6°C
ہر شادی شدہ جوڑا بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، ثانیہ سعید

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 04 ستمبر 2025 11:36am
— اسکرین گریب

سینئر اداکارہ ثانیہ سعید کا کہنا ہے کہ والدین بننے کے لیے ذہنی اور جذباتی مضبوطی نہایت ضروری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بیشتر جوڑے اس حوالے سے تیار نہیں ہوتے۔

ثانیہ سعید نے حال ہی میں ندا یاسر کے مارننگ شو ’گڈ مارننگ پاکستان‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اُن والدین کی ذہنی اور جذباتی صحت کے بارے میں بات کی جو بچے پیدا کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔

اداکارہ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر شادی شدہ جوڑے بچوں کی پرورش اور والدین بننے کے قابل نہیں ہوتے، ہر جوڑا بچوں کا حق دار نہیں ہے اور وہ زندگی بھر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کسی بھی جوڑے پر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا جوڑا بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ذہنی اور ہر لحاظ سے تیار بھی ہے یا نہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شادی شدہ جوڑا خوش نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ ہوجائے گا تو سارے معاملات ٹھیک ہوجائیں گے، ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو زبردستی ذمہ داریوں میں باندھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک احساس ہے اور اسے وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو ذہنی طور پر نارمل ہوں اور اس ذمہ داری کو اٹھانا چاہیں۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ دو یا ڈھائی سال کے بچے کی پرورش کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ کسی کو بھی پریشان کرسکتا ہے، والدین کے اپنے بھی ذہنی یا ماضی کے مسائل ہوتے ہیں اور ایسے میں وہ بچوں کی وجہ سے مزید متاثر ہوجاتے ہیں۔

ثانیہ سعید کے مطابق بعض اوقات بچوں کو سنبھالنے کے لیے معاونت اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس جانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اسی وجہ سے والدین پرورش کے حوالے سے ڈاکٹرز سے مشورے بھی نہیں لے پاتے۔

انہوں نے کہا کہ کچھ والدین ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے اور کچھ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں مدد کی ضرورت بھی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہہ کر نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس جانے سے منع کردیتے ہیں کہ ایسی کوئی بیماری ہوتی ہی نہیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ شادی شدہ تعلق میں دو مختلف نظریوں اور ماحول میں پروان چڑھنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، رشتہ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اپنے درمیان اچھا تعلق بناتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اگر ایسا ہو تو ہی وہ لوگ بچے کی ذمہ داری اٹھاسکتے ہیں۔

