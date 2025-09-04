ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 4 ہزار 349 ٹیلی کام سائٹس متاثر، 4 ہزار 137 بحال
بارشوں اور سیلاب سے ملک بھر میں 4 ہزار 349 ٹیلی کام سائٹس متاثر ہوئیں، اب تک 4 ہزار 137 ٹیلی کام سائٹس کو بحال کر دیا گیا ہے۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ( پی ٹی اے) کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے ملک بھر میں 4 ہزار 349 ٹیلی کام سائٹس متاثر ہونے کے بعد اب تک 4 ہزار 137 سائٹس کو بحال کیا جاچکا ہے جب کہ 212 سائٹس تاحال متاثر ہیں، جن کی بحالی کا کام جاری ہے۔
ذرائع کے مطابق بارش سے متاثرہ تمام 212 ٹیلی کام سائٹس پنجاب میں ہیں، جن کی بحالی کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔
پی ٹی اے کے ذرائع کے مطابق پانی زیادہ ہونے سے بجلی کی بندش اور سائٹس پر پاور سپلائی کے مسائل ہیں، اسی لیے بحالی میں تاخیر ہورہی ہے، پی ٹی اے اور ٹیلی کام کمپنیاں متاثرہ سائٹس کی بحالی کے لیے ٹیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔
ذرائع کے مطابق بارش سے متاثرہ علاقوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی، جلد ہی تمام متاثرہ سائٹس فعال ہوجائیں گی۔
یاد رہے کہ 16 اگست کو پی ٹی اے کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر سیلاب زدہ علاقوں میں ٹیلی کام صورتحال کے حوالے سے پر نگرانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
حالیہ سیلاب سے متعدد موبائل اور فکسڈ لائن سائٹس متاثر ہوئی ہیں جس کے باعث سروسز میں تعطل پیدا ہوا ہے۔
اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی اے کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور وفاقی و صوبائی اداروں، ضلعی انتظامیہ اور ٹیلی کام آپریٹروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ سروسز کے حوالے سے فوری بحالی کا عمل یقینی بنایا جا سکے۔