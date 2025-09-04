پی ٹی آئی کے مزید 5 ارکان قائمہ کمیٹیوں سے مستعفیٰ، تعداد 52 ہوگئی
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر پارٹی کے مزید 5 ارکان اسمبلی نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد مجموعی طور پر مستعفی ہونے والے اراکین کی تعداد 52 ہوگئی، تاہم 25 اراکین نے تاحال استعفیٰ نہیں دیا۔
ڈان نیوز کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے تمام اراکینِ قومی اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت کی تھی، جس پر آج مزید 5 اراکین نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔
جس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر سمیت پی ٹی آئی کے 51 اراکینِ قومی اسمبلی اور سینیٹر محسن عزیز نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں۔
ذرائع کے مطابق اب تک استعفیٰ دینے والے اراکین کی تعداد 52 ہو گئی ہے جبکہ 25 اراکین کے استعفے ابھی موصول نہیں ہوئے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تاحال ان استعفوں پر کوئی کارروائی نہیں کی جب کہ حکومت کی جانب سے اسپیکر کو سنی اتحاد کونسل کے اراکین کے استعفے منظور نہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔
دوسری جانب، پی ٹی آئی کے 25 اراکین نے اپنی قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفیٰ نہیں دیا۔
ڈی جی میڈیا قومی اسمبلی ظفر سلطان کے مطابق یہ اراکین اب بھی اپنی اپنی قائمہ کمیٹیوں کے رکن ہیں اور بدستور پارلیمانی کارروائی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔
قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی نہ ہونے والے اراکین کے نام درج ذیل ہیں۔
1۔ سلیم رحمٰن، 2۔ سہیل سلطان، 3۔ محمد بشیر خان، 4۔ محمد نواز خان، 5۔محمد عاطف، 6۔ شیر علی ارباب، 7۔ ذوالفقار علی، 8۔ نسیم علی شاہ، 9۔ شیر افضل خان، 10۔ محمد مبین عارف
11۔ اسامہ احمد میلا، 12۔ محمد مقداد علی خان، 13۔ غلام محمد، 14۔ علی افضل ساہی، 15۔ محمد سعد اللہ، 16۔ عمر فاروق، 17۔ محمد ریاض خان فتیانہ، 18۔ محمد محبوب سلطان، 19۔ سردار لطیف کھوسہ، 20۔ عائشہ نذیر
21۔ میاں غوث محمد، 22۔ محمد معظم علی، 23۔ فیاض حسین، 24۔ عنبر مجید، 25۔ خواجہ شیراز