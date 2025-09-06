  • KHI: Cloudy 27.6°C
  • LHR: Rain 26.2°C
  • ISB: Rain 25°C
اسلام آباد اور پنجاب کے شمالی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری

ویب ڈیسک شائع September 6, 2025
فائل فوٹو: اے پی پی
فائل فوٹو: اے پی پی

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے خبر دار کیا ہےکہ آئندہ 2 سے 6 گھنٹوں میں اسلام آباد اور پنجاب کے کچھ شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔

سوشل میڈیا سائٹ ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال اور جہلم میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔

این ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ روز گرمی کی وجہ سے ’ٹاورنگ کومولس بادلوں‘ کا سسٹم بنا جو کہ آسمانی بجلی کے گرنے، گرج چمک اور موسلادھار بارش کا باعث بن سکتا ہے۔

ادارے نے مزید کہا کہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی امکان ہے، طوفانی بارش سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان اور بجلی بند ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے عوام سے درخواست کی کہ وہ درختوں، کمزور عمارتوں سے دور رہیں اور گاڑیوں کو محفوظ جگہ پر پارک کریں۔

ساتھ ہی شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے بھی گریز کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

