واٹس ایپ چینلز کے لیے دلچسپ فیچر کی آزمائش

ٹیک ڈیسک شائع September 8, 2025
—فوٹو: شٹراسٹاک
انسٹنٹ میسیجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ کی جانب سے چینلز مالکان کے لیے ایک بہترین اور دلچسپ فیچر کی آزمائش شروع کردی گئی۔

واٹس ایپ کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ کے مطابق میسیجنگ ایپلی کیشن کے چینلز پر سوالات شیئر کرنے اور ان کے جوابات آپشن کے طور پر شیئر کرنے کے فیچر کی آزمائش شروع کردی گئی۔

مذکورہ فیچر کے تحت چینل ایڈمنز اپنے چینلز میں کوئز بنا سکیں گے۔ یہ کوئز پولز کی طرح ہوں گے اور صارفین کو جواب دینے کے لیے آپشنز فراہم کیے جائیں گے۔

فیچر کے تحت ایڈمنز ایک سوال بنائیں گے لیکن اس کے کئی ممکنہ جوابات شامل کریں گے، اور صارفین درست جواب کا انتخاب کریں گے۔

مذکورہ فیچر کے تحت چینل کے فالوورز اپنے علم یا رائے کو جانچ سکیں گے، یعنی ان کی جانب سے جواب دیے جانے کے بعد مجموعی طور پر اسکور بھی نظر آئے گا۔

اسی طرح فالوورز کوئز میں حصہ لے کر فوراً ہی دیکھ سکیں گے کہ ان کا جواب درست ہے یا نہیں؟ لیکن وہ دوسروں کے جوابات کے نتائج تب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ خود جواب نہ دیں۔

مذکورہ فیچر کے تحت چینلز کی انگیجمنٹ بڑھے گی اور صارفین بھی اپنی رائے کا اظہار کرکے چینل کی پالیسیوں اور ریسرچ میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے۔

مذکورہ فیچر کے تحت ہر طرح کے چینلز کے ایڈمنز کو کوئز بنانے تک رسائی دی جائے گی، تاہم فوری طور پر اس تک محدود صارفین کو رسائی دے کر اس کی آزمائش شروع کردی گئی ہے۔

فیچر کے تحت ایڈمنز یہ دیکھ سکیں گےکہ کتنے فالوورز نے درست جواب دیا، وہ دوسرے نتائج بھی دیکھ سکیں گے اور دلچسپی کے موضوعات کو جان سکتے ہیں۔

یہ خصوصی فیچر صرف چینلز کے لیے ہوگا لیکن مستقبل میں واٹس ایپ اسے اسٹیٹس اپ ڈیٹس اور گروپ چیٹس تک بھی بڑھا سکتا ہے۔

