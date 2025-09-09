  • KHI: Heavy Rain 25.6°C
بیٹی کو گود لینے اور سروگیسی کی افواہیں، صبور علی کا ردعمل آگیا

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 9, 2025 اپ ڈیٹ September 9, 2025 11:17am
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

اداکارہ صبور علی نے بیٹی کی پیدائش کے بعد پھیلنے والی افواہوں پر خاموشی توڑ دی۔

صبور علی نے حال ہی میں ایمن سلیم کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور تجربات پر کھل کر گفتگو کی۔

اداکارہ نے بتایا کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں، اب ان کے بہن بھائی زیادہ قریب آگئے ہیں اور وہ روزانہ بیٹی کو دیکھنے کی فرمائش کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ حاملہ ہونے کا علم ہونے پر ان کے احساسات بہت مختلف تھے، اس وقت مرحومہ والدہ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، تاہم شوہر علی انصاری، فیملی اور بہن بھائی کے ساتھ نے مشکل وقت آسان کردیا۔

صبور علی کے مطابق انہیں ترکی میں سفر کے دوران حاملہ ہونے کے بارے میں احساس ہوا، اس بارے میں سب سے پہلے انہوں نے شوہر کو بتایا، پھر واپسی پر گھر والوں کو آگاہ کیا۔

ان کا کہنا تھا کہ سرپرائز دینے کا ارادہ تھا مگر طبیعت خراب ہونے کے باعث گھر میں ہی سب کو بلا کر بتایا، بہن سجل علی کو جب گھر بلانے کے لیے میسج کیا تو وہ پہلے ہی اندازہ لگا چکی تھیں کہ وہ حاملہ ہیں۔

اداکارہ نے بتایا کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد ایسی افواہیں گردش کرنے لگیں کہ شاید انہوں نے بچی کو گود لیا ہے یا بیٹی کی پیدائش سروگیسی کے ذریعے ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے دورانِ حمل کوئی مخصوص فوٹو شوٹ نہیں کروایا تھا۔

تاہم، صبور علی نے وضاحت کی کہ انہوں نے حاملہ ہونے کے دوران کئی تصاویر شیئر کی تھیں، مگر اسٹائلنگ اور فوٹو اینگلز پر خاص توجہ دینے کی وجہ سے لوگوں کو ان کے حاملہ ہونے کا اندازہ نہیں ہو سکا۔

ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ جو سوچنا چاہتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایسی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دے۔

واضح رہے کہ صبور علی اور علی انصاری نے کچھ عرصہ تعلق میں رہنے کے بعد جنوری 2022 میں شادی کی تھی اور 19 مارچ 2025 کو انہوں نے بیٹی سرینا کی پیدائش کی اطلاع دی۔

