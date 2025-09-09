  • KHI: Heavy Rain 25.2°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 26.7°C
  • KHI: Heavy Rain 25.2°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 26.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

جہاں قائد اعظم کی جتنی بڑی تصویر لگی ہوتی ہے، وہاں اتنی زیادہ رشوت لی جاتی ہے، خالد انعم

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 9, 2025 اپ ڈیٹ September 9, 2025 06:07pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

سینئر اداکار و گلوکار خالد انعم نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو اپنا اخلاقی نظام درست کرنے کی ضرورت ہے، پاکستانی قائد اعظم اور کرپشن پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، جہاں قائد اعظم کی جتنی بڑی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں اتنی زیادہ رشوت لی جاتی ہے۔

خالد انعم نے حال ہی میں ’ایف ایچ ایم پوڈکاسٹ‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی۔

ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم بیماریوں سے بچے کے لیے بچوں کی ویکسینیشن کرواتے ہیں، اسی طرح ہمیں اخلاقی زوال پذیری سے بچنے کے لیے اپنا فائبر نظام مضبوط کرنا پڑے گا۔

انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں کسی ایک مجرم کو سخت سزا دے کر کوئی مثال تک قائم نہ کی گئی، کیوں کہ ہم سب قائد اعظم (پیسوں) پر یقین کرتے اور ان کی عزت کرتے ہیں۔

پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی دوستی کاؤسجی کی کتاب پڑھی، جنہوں نے ایک جگہ لکھا کہ اگر محمد علی جناح کو معلوم ہوتا کہ پاکستانی کیسے ہیں تو وہ کبھی پاکستان نہ بناتے۔

ان کے مطابق وہ یہ بات نہیں کہ رہے بلکہ وہ قائد اعظم کے دوست کی بات بتا رہے ہیں، جنہوں نے کتاب میں لکھا کہ اگر قائد اعظم کو علم ہوجاتا کہ پاکستانی کس طرح کے لوگ ہیں تو وہ کبھی نیا ملک نہ بناتے۔

اسی بات پر انہوں نے پاکستانیوں نے قائد اعظم کے ساتھ بھی ٹھیک نہ کیا، ان کی ایمبولینس خراب کردی اور آج تک پاکستان بھر کے ایمبولینس بھی خراب ہیں، آئے روز لوگوں کے جنازے نکلتے ہیں۔

خالد انعم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں قوانین کے بجائے قائد اعظم (پیسوں) کا زیادہ احترام کیا جاتا ہے اور جہاں جتنی بڑی قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں اتنی زیادہ رشوت لی جاتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

2

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

3

خیبرپختونخوا اسمبلی: گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرکے وطن واپس لانے کی قرارداد منظور

4

حکومت سندھ کا کراچی میں کل تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا اعلان

5

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

6

پاکستان ٹرائی نیشن سیریز کا فاتح بن گیا، افغانستان کو 75 رنز سے شکست

7

صاحبہ اور ریمبو کی شادی کے خلاف تھی، نشو بیگم کا انکشاف

8

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

کارٹون

کارٹون : 9 ستمبر 2025
کارٹون : 8 ستمبر 2025