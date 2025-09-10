  • KHI: Rain 25.2°C
  • LHR: Sunny 29.7°C
  • ISB: Sunny 28.5°C
  • KHI: Rain 25.2°C
  • LHR: Sunny 29.7°C
  • ISB: Sunny 28.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 129.6 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی

ویب ڈیسکشائع 10 ستمبر 2025 09:06am
گزشتہ شب لیاری ندی میں پانی کی سطح 12 فٹ تک بلند ہوگئی تھی، اس وقت پانی کی سطح بتدریج کم ہورہی ہے —فوٹو: اسکرین شاٹ
گزشتہ شب لیاری ندی میں پانی کی سطح 12 فٹ تک بلند ہوگئی تھی، اس وقت پانی کی سطح بتدریج کم ہورہی ہے —فوٹو: اسکرین شاٹ

کراچی میں مون سون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، شہر میں سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 129.6 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، محکمہ موسمیات نے بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔

ڈان نیوز کے مطابق محکمہ موسمیات کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ نارتھ کراچی میں 72.2، کورنگی میں 70.5، ڈیفنس فیز سیون میں 70، گلشن حدید میں 59 اور پی اے ایف فیصل بیس پر 55 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔

اسی طرح ناظم آباد میں 54، کیماڑی میں 52، سعدی ٹاؤن میں 51، گلشن معمار میں 48، اورنگی ٹاؤن میں 47 اور ایئرپورٹ پر 46.7 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔

بحریہ ٹاؤن میں 45، یونیورسٹی روڈ پر 44.4 اور پی اے ایف مسرور بیس میں 41 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جناح ٹرمینل پر سب سے کم 29.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔

یاد رہے کہ کراچی میں دو روز سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث گزشتہ شب لیاری ندی میں پانی کی سطح 12 فٹ تک بلند ہوگئی تھی، تاہم اس وقت لیاری ندی پانی کی سطح بتدریج کم ہور ہی ہے، تاہم آج موسلا دھار بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

2

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

3

خیبرپختونخوا اسمبلی: گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرکے وطن واپس لانے کی قرارداد منظور

4

حکومت سندھ کا کراچی میں کل تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا اعلان

5

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

6

پاکستان ٹرائی نیشن سیریز کا فاتح بن گیا، افغانستان کو 75 رنز سے شکست

7

صاحبہ اور ریمبو کی شادی کے خلاف تھی، نشو بیگم کا انکشاف

8

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

کارٹون

کارٹون : 10 ستمبر 2025
کارٹون : 9 ستمبر 2025