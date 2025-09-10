  • KHI: Rain 28.4°C
اسلام آباد: تھانہ آئی نائن کی حدود میں باپ، بیٹے اور بیٹی کا لرزہ خیز قتل

شکیل قرار شائع September 10, 2025 اپ ڈیٹ September 10, 2025 09:45am
پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولین کا تعلق مسیحی برادری سے تھا، قتل کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی — فائل فوٹو: رائٹرز
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تھانہ آئی نائن کی حدود میں 3 افراد کے لرزہ خیز قتل کی واردات رپورٹ ہوئی ہے۔

مقتولین میں رمشا کالونی کے رہائشی باپ، بیٹا اور بیٹی شامل ہیں جن کی شناخت اکرام پال، شبیر ولد اکرام اور نیہا ولد اکرام کے نام سے ہوئی ہے، پولیس نےموقع سے شواہد جمع کرلیے، تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولین کا تعلق مسیحی برادری سے تھا، تاحال قتل کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی، فرانزک ٹیم موقع سے شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔

قتل کی واردات تھانہ آئی نائن کی حدود رمشا کالونی میں پیش آئی، اسٹیشن ہاؤس افسر (ایس ایچ او) سمیت پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔

