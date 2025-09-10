موسمیاتی تبدیلی چنگاری ہے، دھماکا نہیں: ’سیلاب کی تباہ کاریاں ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہیں‘
پاکستان ایک بار پھر ڈوب چکا ہے جبکہ اس مرتبہ نقصان پہلے سے کہیں تباہ کن ہے۔ ایسا حیرت سے نہیں بلکہ دھوکے سے ہوا ہے۔ 2025ء کے سیلابی پانی نے پنجاب کو تباہ کر دیا ہے جس کی شدت گھروں، فصلوں اور زندگیوں کو بہا کر لے گئی ہے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہوچکے ہیں جبکہ اربوں کا مالی نقصان ہو چکا ہے۔ ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ کہہ سکتےہیں کہ یہ محض سیلاب نہیں تھا بلکہ نااہلی کے نتیجے میں عوام کا قتل عام تھا۔
قدرت نے اپنا اثر یقیناً دکھایا ہے مگر اصل تباہی دریاؤں میں طغیانی کی وجہ سے نہیں بلکہ دفاتر میں بیٹھے افسران کی غفلت اور نالائقی کا نتیجہ ہے۔ فیڈرل فلڈ کمیشن اور محکمہ آب پاشی جن پر ہمارا دفاع کرنے کی ذمہ داری عائد تھی، انہوں نے ہی ہمارے خاتمے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان کے گرتے ہوئے پشتے اور نظر انداز کیے گئے دفاع نے قدرتی سیلاب کو انسانی المیے میں بدل دیا۔ یہ بارش کا المیہ نہیں، نااہلی اور کرپشن کا مہلک امتزاج ہے۔
انتباہات ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ 2010ء کے سیلاب کے بعد، اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ نے احسن طریقے سے رپورٹ مرتب کی جس میں ذمہ داران کے نام بتائے گئے۔ اس رپورٹ نے نظامی غفلت، ناقص دیکھ بھال اور افسر شاہی کی بے حسی سے خبردار کیا۔ پھر بھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ کوئی اصلاحات نہیں کی گئیں اور یوں 15 سال بعد تاریخ اس سے بھی بڑے ظلم کے ساتھ لوٹی ہے۔ دریا کے کنارے ریت کے قلعے کی طرح گر گئے، بیراجوں نے پانی کو راستہ دیا اور پورے گاؤں لہروں کی زد میں آکر غائب ہو گئے۔
سیلاب کے تخفیف کے ڈھانچے کو لائف لائن سمجھا جاتا ہے۔ لیویز، ڈیم، فلڈ وال، ڈائیورژن چینلز، یہ آسائشیں نہیں ہیں بلکہ یہ محافظ ہیں۔ ان کا مشن آسان ہے کہ پانی روکیں، جانیں بچائیں، گھروں کی حفاظت کریں۔ تہذیبوں نے اسے صدیوں سے جانا ہے۔ قدیم میسوپوٹیمیا کے لوگوں نے مٹی کی پٹیاں بنائی تھیں جبکہ وادی سندھ کی انجینئرڈ نہریں۔ لیکن آج کے پاکستان میں ان سرپرستوں کو موت کے جال میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس سال جب ندیاں بلند ہوئیں تو وہ ریت کی طرح بکھر گئے۔
اور کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی قائم رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ بین الاقوامی معیارات ٹھوس کوروں کے ساتھ رتیلی مٹی کی مٹی کے پشتے، سیپج کنٹرول، ڈھلوان سے تحفظ اور مسلسل نگرانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارے مٹی کے یہ ڈھیر سستے مواد، کمزور کور، صفر نکاسی اور مجرمانہ غفلت کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ کٹاؤ انہیں سال بہ سال کھا گیا۔ سیپج نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ دباؤ میں ڈھلوانیں گر گئیں۔ دیکھ بھال ایک سراب تھا جن کے نام پر بجٹ لوٹ لیا گیا۔ 2025ء کے سیلاب نے کسی کو بھی حیران نہیں کیا کیونکہ یہ ناکامی حادثاتی نہیں تھی، یہ ناگزیر تھی۔
یہ ناکامی اس دہائی سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس کی جڑیں صدیوں پر پرانی ہیں۔ برطانوی راج کے تحت سیلاب کا انتظام مقامی برادریوں سے چھین کر نوآبادیاتی ہائیڈرولوجی کے حوالے کردیا گیا تھا۔ 1841ء اور 1858ء کے سندھ کے عظیم سیلابوں کا سامنا انجینئرنگ کے جنون سے ہوا جن میں بڑے پیمانے پر پشتے، نہریں اور بیراج نمایاں تھے۔ پانی کی کٹائی اور سیلاب کے میدانی انتظام کے روایتی نظام کو ضائع کر دیا گیا۔
فطرت پنجرے میں بند تھی۔ سیلاب کو ‘قدرتی آفات’ کے طور پر دوبارہ بیان کیا گیا جسے صرف ٹیکنالوجی ہی ‘ٹھیک’ کر سکتی ہے۔ تقسیم کے بعد پاکستان کو یہ میراث ملی جسے ہم نے اپنی بدترین عادات سے مکمل کیا۔ ہم نے دیواریں بنائیں لیکن ان کی دیکھ بھال نہیں کی۔ ہم نے رپورٹس تیار کیں لیکن ان پر کبھی عمل نہیں کیا۔ جو کبھی نوآبادیاتی تجربہ تھا وہ قومی لعنت بن چکا ہے۔
دریاؤں نے ہمیں بار بار خبردار کیا ہے۔ چناب کا سیلاب 1992ء میں 9 لاکھ 48 ہزار 530 کیوسک، 1988ء میں راوی کا 5 لاکھ 76 ہزار کیوسک اور 1955ء میں ستلج کا 5 لاکھ 97 ہزار کیوسک کا سیلاب آیا تھا۔
ہر سیلاب ایک گرجدار یاد دہانی تھا لیکن ہم غفلت کی نیند سو گئے۔ رپورٹس محفوظ کر دی گئیں، فائلیں دفن کر دی گئیں اور انتباہات کو مسترد کر دیا گیا۔ پھر 2010ء آیا جو اپنے ساتھ بہت بڑی تباہی لایا۔ پھر 2022ء میں بھی ایک اور آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب 2025ء ایک اور قتل عام کا سبب بنا ہے۔ ندیوں کو کتنی بار گرجنا چاہیے کہ ہمارے کانوں تک ان کی آواز پہنچ سکے؟
اس سال کا سیلاب تباہ کُن تھا۔ پشتے کھلونوں کی طرح ٹوٹ گئے۔ بیراج دباؤ میں کراہتے رہے اور ناکام ہو گئے۔ دریاؤں کا ذخیرہ شدہ قہر کھیتوں اور شہروں پر چھوڑ دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے حیران کن تعداد کا اعتراف کیا کہ 20 لاکھ افراد متاثر، پورے گاؤں مٹ گئے، گھر اور سڑکیں ڈوب گئیں، فصلیں تباہ، کھیت تباہ، اربوں کی املاک اور زراعت کا نقصان ہوا۔
پانی بڑھتے ہی خاندان چھتوں پر چڑھ گئے جہاں وہ بچوں کو اپنے سینے سے جکڑے ہوئے تھے۔ کسانوں نے اپنی سال کی فصل کو منٹوں میں ختم ہوتے دیکھا۔ غریبوں نے اپنی ملکیت کی واحد دیواروں کو مٹی میں تحلیل ہوتے دیکھا۔ یہ محض فطرت کا غصہ نہیں تھا بلکہ یہ غداری کی فصل تھی جس نے ہم نے کاٹا ہے۔
اور پھر بھی ہم ہر بار ایک ہی عذر سنتے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ ہاں، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، موسم زیادہ بے ترتیب ہونے سے سیلاب زیادہ آتے ہیں لیکن ہمیں دھوکا نہ دیں۔ موسمیاتی تبدیلی چنگاری ہے، دھماکا نہیں۔ مضبوط دفاع مزاحمت کرتا ہے تو کمزور دفاعی نظام ٹوٹ جاتا ہے اور پاکستان کے دفاع کو جان بوجھ کر کمزور چھوڑا گیا۔ فنڈز چھین لیے گئے، وارننگز کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس پانی نے صرف دیواریں ہی نہیں توڑیں بلکہ کئی دہائیوں کے جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے۔
بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں احتساب ہمیشہ مظلوموں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ہر سیلاب کے بعد ایک کمیشن بنتا ہے، رپورٹ لکھی جاتی ہے، سرخیاں چند دن چیخیں مارتی ہیں اور پھر خاموشی ہوتی ہے۔ مجرم مراعات کے ساتھ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ سائیکل ری سیٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یونہی ہر سال عوام خون سے ادائیگی کرتے ہیں۔
جسٹس منصور علی شاہ کی 2010ء کی رپورٹ میں جن مجرمان کا نام لیا گیا تھا، 2025ء میں وہی مجرم انچارج ہیں، وہی پشتے ٹوٹتے ہیں، وہی بہانے بنائے جاتے ہیں۔ یہ مجرمانہ غفلت نہیں تو کیا ہے؟
2025ء کا سیلاب نہ صرف اس کے پانی کے لیے بلکہ اس کی دھوکا دہی کے لیے بھی یاد رکھا جائے گا۔ پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک اب مزید اربوں کا نقصان اٹھا چکا ہے۔ قوم کا پیٹ پالنے والے کسان اب دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ خاندانوں کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ لاکھوں بے گھر ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی زندگی کبھی بھی معمول پر نہیں لوٹ سکتی۔
انفرااسٹرکچر کی تعمیر نو میں برسوں لگیں گے۔ اور پھر بھی جو ادارے ناکام رہے ہیں، وہ اچھوت بن کر بیٹھے رہیں گے۔ فیڈرل فلڈ کمیشن اب بھی رپورٹس لکھتا ہے۔ محکمہ آبپاشی پنجاب اب بھی بجٹ پر دستخط کرتا ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے کمزور پشتوں پر دستخط کیے تھے وہ اب بھی تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ گورننس نہیں ہے بلکہ یہ خیانت ہے۔
پاکستان ہر کچھ سال بعد سیلاب کا ماتم کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا گویا یہ مقدر بن گیا ہے۔ انہیں روکا جا سکتا ہے، اگر اداروں میں اصلاحات کی جائیں، اگر احتساب کا نفاذ ہو، اگر سیلاب کا انتظام بیان بازی سے لچک کی طرف بدل جائے۔ پشتوں کو شارٹ کٹ سے نہیں بلکہ سائنس کی مدد سے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔
بجٹ شفاف ہو سکتا ہے، رپورٹس پبلک ہو سکتی ہیں۔ ناکامیوں کے ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے، ترقی نہیں۔ ناکارہ ڈھانچے پر دستخط کرنے والے انجینئرز کا نام ہونا ضروری ہے۔ وارننگز کو نظر انداز کرنے والے بیوروکریٹس کو ہٹایا جائے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا پاکستان پانی اور خاموشی میں ڈوبتا رہے گا۔
2025ء کا المیہ صرف پانی ہی نہیں جس نے دیہات کو ڈبو دیا بلکہ اس کے بعد ہی خاموشی ہے۔ ایک خاموشی جو کہتی ہے، ‘یہ عام بات ہے‘۔ ایک خاموشی جو اداروں کو فرار ہونے دیتی ہے۔ ایک خاموشی جو اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ہم 2030ء یا 2035ء میں دوبارہ ڈوب جائیں گے۔
پاکستان کو دھوکا دیا گیا ہے۔ دریاؤں نے نہیں کیونکہ وہاں تو ہمیشہ سیلاب آئے ہیں۔ بارش نے نہیں کیونکہ یہ ہمیشہ گرا ہےبلکہ اپنے اداروں کی طرف سے پاکستان نے دھوکا کھایا ہے۔ اس کے اپنے انجینئرز کے ذریعے نے اسے برباد کیا ہے۔ اپنے ہی بیوروکریٹس نے اسے اس حال میں دھکیلا ہے۔ کسی ملک کو سیلاب نہیں مارتا، کرپشن مار دیتی ہے، غفلت مار دیتی ہے، خیانت مار دیتی ہے۔
2025ء میں 20 لاکھ پاکستانیوں نے اس سچائی کو مشکل ترین طریقے سے سیکھا ہے۔ اور جب تک ہم تبدیلی کا مطالبہ نہیں کرتے تب تک ہم احتساب پر مجبور نہیں ہوتے۔ جب تک ہم ایمانداری کے ساتھ دوبارہ تعمیر نہیں کرتے، اگلا سیلاب ہمیں پھر سے سکھانے آئے گا۔ اور پھر یہ ہر سال ہوگا کہ جب تک پاکستان نہ صرف پانی بلکہ تاریخ کی توہین میں ڈوب جائے گا۔