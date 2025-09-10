  • KHI: Rain 25.8°C
ہماری دادی، نانی ابھی تک موٹی اور کالی میں پھنسی ہوئی ہیں، جویریہ سعود کا طنز

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 10 ستمبر 2025 08:32pm
اداکارہ و ٹی وی میزبان جویریہ سعود نے رشتے کروانے والی آنٹیوں پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی لیکن ہماری پھوپھو، دادی اور نانی ابھی تک کالی اور موٹی میں پھسنی ہوئی ہیں۔

جویریہ سعود نے رشتے کروانے والی آنٹی کی ویڈیو پر رد عمل دیتے ہوئے طنز کی، تاہم انہوں نے کسی کا نام نہیں لکھا۔

اداکارہ نے جس ویڈیو پر طنز کی، اس میں رشتہ کروانے والی خاتون لڑکیوں کی جسامت اور رنگت پر بات کرتے دکھائی دیں۔

رشتے کروانے والی خاتون کا کہنا تھا کہ جو لڑکیاں موٹی ہوتی ہیں، وہ شرماتی رہتی ہیں، وہ دوسروں کے سامنے آنے سے بھی ڈرتی ہیں جب کہ کالی رنگت والی لڑکیوں میں بھی اعتماد نہیں ہوتا، وہ سامنے آنے سے کتراتی ہیں۔

خاتون کا کہنا تھا کہ جو لڑکیاں سلم ہوتی ہیں، گوری چٹی ہوتی ہیں، ان میں اعتماد ہوتا ہے، وہ بات کرتی ہیں، وہ سامنے آتی ہیں، انہیں کس طرح کی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔

ان کی ویڈیو اور بات پر طنز کرتے ہوئے جویریہ سعود نے لکھا کہ دنیا کہاں پہنچ گئی لیکن ہماری بزرگ خواتین ابھی تک کالی اور موٹی میں پھنسی ہوئی ہیں۔

اداکارہ نے اپنے کمنٹ میں لکھا کہ ہماری آپا، پھوپھو، دادی، نانی، چاچی اور مامی ابھی تک موٹی اور کالی میں پھنسی ہوئی ہیں۔

جویریہ سعود نے ایسی خواتین کے لیے لکھا کہ وہ ہوش میں آئیں اور عقلمندی کی باتیں کریں، وہ جہالت کی انتہا نہ کریں۔

جویریہ سعود کی بات سے دوسرے سوشل میڈیا صارفین نے بھی اتفاق کیا اور کمنٹس کرتے ہوئے لکھا کہ اداکارہ درست کہ رہی ہیں لیکن رشتے کروانے والی خواتین کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہے۔

