دہشت گردی اور انتہا پسندی کے پھیلاؤ کو روکنے کیلئے ’قومی پیغام امن کمیٹی‘ تشکیل

طاہر شیرانیشائع 10 ستمبر 2025 07:53pm

وفاقی حکومت نے قومی بیانیہ کی تشکیل کے لیے قومی پیغام امن کمیٹی کی ذیلی کمیٹی قائم کر دی ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق قومی پیغام امن کمیٹی انتہا پسندی، دہشت گردی کے خاتمے فرقہ واریت، اور نفرت انگیز تقاریر کے لیے قومی سطح پر متفقہ بیانیہ مرتب کرنے کی ذمہ داری نبھائے گی، جس کی سربراہی وفاقی وزیرِ برائےاطلاعات و نشریات کریں گے۔

وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے ذیلی کمیٹی کی تشکیل کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی میں مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام، مشائخ، اقلیتوں کے نمائندگان اور متعلقہ وزارتوں کے اعلیٰ حکام شامل ہیں۔

کمیٹی میں اقلیتوں برادریوں کو بھی مناسب نمائندگی دی گئی ہے، صوبائی و علاقائی پیغام امن کمیٹیوں کے کوآرڈینیٹرز، منظور شدہ مدارس بورڈز کے نمائندگان، وزارت داخلہ اور وزارت مذہبی امور کے ایڈیشنل سیکریٹریز، ڈائریکٹر جنرل مذہبی تعلیمات بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔

وزارت اطلاعات و نشریات کے ڈائریکٹر جنرل انٹرنل پبلسٹی ونگ بطور سیکریٹری کمیٹی خدمات انجام دیں گے،کمیٹی اپنی پہلی میٹنگ میں تفصیلی ٹی او آرز مرتب کرے گی، ٹی او آرز کو ’نیشنل کمیٹی آن نیریٹو بلڈنگ‘ کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔

