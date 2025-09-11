  • KHI: Partly Cloudy 27.2°C
  • LHR: Sunny 32.4°C
  • ISB: Sunny 31.7°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.2°C
  • LHR: Sunny 32.4°C
  • ISB: Sunny 31.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کالی بھیڑوں کا خاتمہ ضروری، وکلا عوامی اعتماد کی بحالی کیلئے کام کریں، جسٹس روزی خان

بہرام بلوچ شائع September 11, 2025 اپ ڈیٹ September 11, 2025 12:08pm
جسٹس روزی خان نے نشاندہی کی کہ بعض مافیاز نے کالے دھندوں کو بچانے کیلئے بچوں کو وکالت میں داخل کرایا ہے۔ —فائل فوٹو: ڈان
جسٹس روزی خان نے نشاندہی کی کہ بعض مافیاز نے کالے دھندوں کو بچانے کیلئے بچوں کو وکالت میں داخل کرایا ہے۔ —فائل فوٹو: ڈان

بلوچستان ہائی کورٹ (بی ایچ سی) کے چیف جسٹس روزی خان بڑیچ نے وکلا برادری پر زور دیا ہے کہ وہ متحد ہو کر عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں، عدلیہ اور وکلا میں سے کالی بھیڑوں کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے گزشتہ شب تربت، گوادر اور پنجگور بار ایسوسی ایشنز کے مشترکہ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکلا کو اپنے دائرہ کار میں اور ججوں کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے، کیوں کہ اصل اسٹیک ہولڈر عوام ہیں، وکلا اور ججز دونوں عوام کے خادم ہیں اور سب سے بڑی قوم پرستی یہ ہے کہ آدمی اپنے عوام کے ساتھ دیانتدار اور سچا ہو۔

چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتوں میں آنے والے زیادہ تر مقدمہ باز غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ انصاف کی امید کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اکثر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے انہوں نے عوامی سہولت مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا، جن میں ڈے کیئر سہولتیں، خواتین کے لیے شیلٹر ہومز اور ویٹنگ رومز شامل ہوں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ مقدمہ بازوں کے ساتھ عدالتوں میں عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے گا اور کسی بھی افسر کی جانب سے عوامی وقار کو نظر انداز کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔

جسٹس روزی خان بڑیچ نے کہا کہ عدلیہ وکلا کے لیے خود احتسابی نظام متعارف کروا رہی ہے، تاکہ مافیاز اور کالی بھیڑوں کو بے نقاب کیا جا سکے، انہوں نے نشاندہی کی کہ بعض مافیاز نے اپنے کالے دھندوں کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو بھی وکالت میں داخل کرایا ہے، لیکن اب ایسے عناصر کو نظام سے نکالنا ہو گا۔

انہوں نے بار کونسلز کو خبردار کیا کہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے بدعنوانی کے عمل، غنڈہ گردی، جعلسازی اور غداری کو برداشت نہیں کیا جائے گا، بار کونسلز کا فرض ہے کہ وہ غلط عناصر کو ختم کریں اور پیشے کی عزت کو قائم رکھیں۔

چیف جسٹس نے یہ بھی اعلان کیا کہ کاپی برانچ کے قیام کے بعد غریب مقدمہ بازوں کو بیانات اور پیپر بکس مفت فراہم کیے جائیں گے تاکہ انصاف تک رسائی میں رکاوٹیں دور کی جا سکیں۔

انہوں نے کہا کہ کالے کوٹ کا وقار ایمانداری اور دیانت میں ہے، اسی وقار کی بنیاد پر عوام وکلا کو اربوں روپے کی جائیدادیں اور سنگین مقدمات جیسے قتل تک سپرد کرتے ہیں، اس اعتماد کو ٹھیس پہنچانا پورے نظام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سونے کی قیمت میں پھر ہزاروں روپے کا اضافہ، بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

2

سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا، قیمت آسمان پر پہنچ گئی

3

ہونڈا کی نئی 125 ایس موٹرسائیکل پاکستان میں دستیاب

4

'سستی ترین' سیڈان گاڑی پاکستان میں متعارف ہونے کیلئے تیار

5

آڈیٹر جنرل آف پاکستان وفاقی مالیات میں 3750 کھرب روپے کی بے ضابطگیاں سامنے لے آیا

6

امریکا پاکستان میں تانبے کے شعبے میں سرمایہ کاری کا خواہشمند

7

اٹلس ہونڈا نے 2022 میں پہلی بار موٹر سائیکلوں کی قیمت میں اضافہ کردیا

8

ایک ماہ کے اندر دوسری مرتبہ ہونڈا موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں اضافہ

کارٹون

کارٹون : 11 ستمبر 2025
کارٹون : 10 ستمبر 2025