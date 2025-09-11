کراچی: تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے ڈوبنے والے 3 افراد تاحال لاپتا، ریسکیو آپریشن جاری

کراچی: تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے ڈوبنے والے 3 افراد تاحال لاپتا، ریسکیو آپریشن جاری
کراچی میں تھڈو ڈیم کے اوور فلو ہونے سے کراچی گڈاپ کونکر ندی میں ڈوبنے والے 7 افراد میں سے 4 کی لاشیں نکال لی گئیں، 3 لاپتا افراد کی تلاش کے لیے پاک نیوی اور ایدھی کے بحری رضا کاروں کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق گزشتہ روز حادثے میں 2 ہائی روف، ایک رکشہ اور ایک بائیک پانی میں بہہ گئی تھی، جس کے نتیجے میں 7 شہری بھی لاپتا ہوگئے تھے، اب تک 4 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔
ریسکیو کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، حادثے کے بعد ڈوبنے والے تین افراد تاحال لاپتا ہیں۔
پانی میں بہہ کر لاپتا ہونے والوں میں اقبال، افضل اور ایک چھوٹا بچہ کیلاش شامل ہیں۔
پاک نیوی اور ایدھی بحری رضا کاروں کا ریسکیو آپریشن جاری ہے، کرین کی مدد سے ندی کا پانی نکالنے کے لیے راستہ بنایا جارہا ہے، اس سے قبل 4 افراد کی لاشیں ندی کے اطراف میں جھاڑیوں سے ملی تھیں۔
یاد رہے کہ گزشتہ روز ریسیکیو سروسز نے بتایا تھا کہ شہر میں بارش کے نتیجے میں ہونے والے مختلف واقعات میں مزید 3 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے، جس کے بعد گزشتہ روز سے اموات کی تعداد بڑھ کر 8 ہوگئی تھی۔
ایدھی ریسکیو اہلکاروں نے گڈاپ ٹاؤن میں کونکر ندی میں ڈوبی ہوئی ایک کار میں سے ایک مرد اور ایک خاتون کی لاشیں برآمد کی تھیں۔
ایدھی فاؤنڈیشن کے جاری کردہ بیان کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 60 سالہ نبو گلاب اور 45 سالہ جاوید شاہ سے ہوئی تھی۔