  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 31.5°C
  • ISB: Clear 31.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 31.5°C
  • ISB: Clear 31.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: بھٹائی آباد میں تیز دھار آلے کے وار سے 3 خواتین قتل، بچی سمیت 2 افراد زخمی

محمد بلال شائع September 11, 2025 اپ ڈیٹ September 11, 2025 02:59pm
— فائل فوٹو: امتیاز احمد
— فائل فوٹو: امتیاز احمد

کراچی کے علاقے ملیر کینٹ تھانے کی حدود میں ایک گھر میں تیز دھار آلے سے 3 خواتین کو قتل کردیا گیا جب کہ واقعے میں 2 افراد شدید زخمی بھی ہوئے، جنہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق کراچی کے علاقے ملیر کینٹ تھانے کی حدود بھٹائی آباد میں ایک گھر سے 3 خواتین کی گلہ کٹی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، مقتولین کی شناخت مینا، عائشہ، دانیہ کے نام سے ہوئی ہے۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی کرائم سین یونٹ موقع پر پہنچ گیا، جہاں ایک لڑکی کو زخمی حالت میں پایا گیا جسے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، لڑکی کی شناخت نندنی کے نام سے ہوئی۔

ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیر زادہ نے بتایا ہے کہ ایک مرد کو بھی زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا ہے جس کی شناخت اجے کے نام سے ہوئی ہے۔

ایس ایس پی ملیر کے مطابق زخمی بچی نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ مامو اجے نے پہلے تینوں کو چھری کے وار سے قتل کیا، اس کے بعد مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں وہاں سے بھاگی۔

عبدالخالق پیرزادہ نے مزید بتایا کہ ممکنہ طور پر اجے نے اس واقعے کے بعد خودکشی کی کوشش کی، زیادہ تر ایسے واقعات میں اپنے قریبی ہی ملوث ہوتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ملزم کو ہسپتال سے ہی حراست میں لیا جائے گا، بچی کے بیان کے بعد کیس بالکل واضح ہوچکا ہے تاہم پولیس کی جانب سے مکمل تحقیقات کی جائے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کراچی میں سیلابی صورتحال، 8 اموات، ملیر اور لیاری کی ندیاں دریاؤں میں تبدیل، فوج طلب

2

ماڈل و اداکارہ حمیرا اصغر کی حتمی میڈیکولیگل رپورٹ میں بھی وجہ موت کا تعین نہ ہوسکا

3

معروف امریکی ریپ اسٹار کی گاڑی سے مسخ شدہ لاش برآمد

4

بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان کی زندگی کے آخری لمحات کی ویڈیو وائرل

5

اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، حماس کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے، انکے بیٹے اور معاون شہید

6

امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک

7

جنوبی کوریائی خواتین کا امریکی فوج کےخلاف جسم فروشی پر مجبور کرنے کا مقدمہ

8

کم عمر ولاگر محمد شیراز نے سوشل میڈیا سے ہونے والی آمدنی سے اپنے گاؤں کے اسکول کی تقدیر بدل دی

کارٹون

کارٹون : 11 ستمبر 2025
کارٹون : 10 ستمبر 2025