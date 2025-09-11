  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 27°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 27°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

صدر مملکت آصف علی زرداری 12 ستمبر سے چین کا 10 روزہ دورہ کریں گے

ویب ڈیسکشائع 11 ستمبر 2025 05:09pm
— فائل فوٹو: اسکرین گریب
— فائل فوٹو: اسکرین گریب

صدر مملکت صدر آصف علی زرداری 12 ستمبر سے چین کا دورہ کریں گے، 10 روزہ دورے کے دوران آصف علی زرداری کی اعلی چینی قیادت سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ صدر زرداری چی نگدو، شنگھائی اور شین جیانگ کا دورہ کریں گے، صدر مملکت اپنے دورے کے دوران اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جس میں دوطرفہ تعلقات پر بات چیت ہوگی۔

آصف علی زرداری کے دورہِ چین کے دوران اقتصادی و تجارتی تعاون، سی پیک اور مستقبل کے منصوبے زیر بحث آئیں گے۔

دفتر خارجہ کے مطابق صدر مملکت کی ملاقاتوں میں دوطرفہ تعاون اور کثیرالجہتی فورمز میں تعلقات کو تقویت دی جائے گی۔

ذرائع کے مطابق چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ممکنہ طور پر صدر آصف علی زرداری کے وفد کا حصہ ہوں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کراچی میں سیلابی صورتحال، 8 اموات، ملیر اور لیاری کی ندیاں دریاؤں میں تبدیل، فوج طلب

2

ماڈل و اداکارہ حمیرا اصغر کی حتمی میڈیکولیگل رپورٹ میں بھی وجہ موت کا تعین نہ ہوسکا

3

بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان کی زندگی کے آخری لمحات کی ویڈیو وائرل

4

امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک

5

معروف امریکی ریپ اسٹار کی گاڑی سے مسخ شدہ لاش برآمد

6

اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، حماس کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے، انکے بیٹے اور معاون شہید

7

کم عمر ولاگر محمد شیراز نے سوشل میڈیا سے ہونے والی آمدنی سے اپنے گاؤں کے اسکول کی تقدیر بدل دی

8

جنوبی کوریائی خواتین کا امریکی فوج کےخلاف جسم فروشی پر مجبور کرنے کا مقدمہ

کارٹون

کارٹون : 11 ستمبر 2025
کارٹون : 10 ستمبر 2025